சிவகங்கையை ஆண்ட முதல் ஜமீன் அமைத்த கற்பாதை! கல்வெட்டில் கிடைத்த தகவல்! - INSCRIPTION FOUND IN SIVAGANGA

சிவகங்கையை ஆண்ட முதல் ஜமீன் குறித்த கல்வெட்டு ஒன்றை தொல்நடை குழுவினர் கண்டறிந்துள்ளனர்.

சிவகங்கை முதல் ஜமீன் அமைத்த கற்பாதை குறித்த கல்வெட்டு
சிவகங்கை முதல் ஜமீன் அமைத்த கற்பாதை குறித்த கல்வெட்டு (Etv Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 7:26 PM IST

சிவகங்கை: சுமார் 220 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சிவகங்கையின் முதல் ஜமீன்தார் கௌரி வல்லப மகாராஜா, முத்துப்பட்டி எனும் ஊரில் உள்ள தெப்பக்குளத்திற்கு தண்ணீர் கொண்டு வர கற்பாதை அமைத்து கொடுத்தது குறித்த கல்வெட்டு ஒன்றை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

தொல்லியல் அகழாய்வுக்கு சிறப்பு பெற்ற சிவகங்கையில் கீழடி தவிர, நிறைய இடங்களில் பழங்கால பொருட்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகள் அவ்வபோது கிடைத்து வருகின்றன. அந்த வகையில், தற்போது சிவகங்கை மாவட்டத்தின் முத்துப்பட்டி கிராமத்தில் நூற்றாண்டு பழமையான கல்வெட்டு ஒன்று இருப்பதாக அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் நற்பணி மன்ற இளைஞர்கள் சிவகங்கை தொல்நடை குழுவினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

தகவலின்பேரில், அங்கு நேரடியாக கள ஆய்வு மேற்கொண்ட புலவர் கா.காளிராசா, செயலர் இரா.நரசிம்மன் ஆகியோர் அந்த கல்வெட்டானது சுமார் 220 ஆண்டுகள் பழமையானது என்பதை கண்டறிந்துள்ளனர். இது குறித்து கா. காளிராசா செய்தியாளர்களை சந்தித்து விளக்கமளித்தார். அப்போது அவர், “சிவகங்கை முத்துப்பட்டியில் அமைந்துள்ள பெரிய தெப்பக்குளத்தின் கிழக்குப் பகுதியில் தண்ணீர் வரத்து மடையின் கட்டுமான மேல்பகுதியில் கல்வெட்டு ஒன்று உள்ளது. இக் கல்வெட்டு இந்த தெப்பக்குளத்திற்கு மேல் பாத்திப் பகுதியில் இருந்து எவ்வாறு தண்ணீர் கொண்டு வந்து கற்பாதை அமைத்தார்கள் என்பது பற்றி கூறுகிறது.

சிவகங்கை கோயில் கல்வெட்டு
சிவகங்கை கோயில் கல்வெட்டு (Etv Bharat Tamil Nadu)

இந்த தெப்பக்குளம் செம்பூரான் கற்களை பயன்படுத்தி, நான்கு பகுதிகளிலும் அகலமான படிக்கட்டுகளைக் கொண்டு மிக அழகாக கட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த தெப்பக்குளத்தில் ஐந்து இடங்களில் தண்ணீரை இறைக்கும் கமலை போடுவதற்கான கால்களும் நடப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் இது விவசாயத்திற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிய முடிகிறது.

அந்த கல்வெட்டில் கீழ்க்கண்ட ஐந்து வரிகள் நீளமாக எழுதப்பட்டுள்ளன.

1. உ கலியாத்தம் 4906 சாலிவாகன சகாப்தம் 1727

2. இதில் மேல் செல்லா நின்ற குரோதன வருஷம் அப்பிகை மீ 12 உ

3.சிவகங்கைக்கு மேல் பார்சத்தில் உபையமாக கற்பாதையில் ஸ்ரீ மது

4.பிரிச்சி நிலையிட்ட முத்து விசய ரெகுநாத கெவுரி வல்லப பெரிய

5.உடையாத் தேவரவர்களதறம்

என எழுதப்பட்டுள்ளன.

இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சாலிவாகன சகாப்த ஆண்டின் படி, 1805-ல் குரோதன வருஷம் ஐப்பசி மாதம் 12 ஆம் தேதி மேல் பார்த்தி பகுதியில் இருந்து வரும் வரத்துக் கால்வாய், தெப்பக்குளத்தில் உள்நுழையுமிடத்தில் முத்து விஜய ரெகுநாத கௌரிவல்லப பெரிய உடையாத்தேவர் அறச்செயலாக கற்பாதை அமைத்துக் கொடுத்ததாக கல்வெட்டு தெரிவிக்கிறது.

மற்றொரு கல்வெட்டு, படமாத்துரை அடுத்த சித்தாலங்குடியில் சிவகங்கையின் முதல் ஜமீன் கௌரி வல்லப மகாராஜாவிற்காக கோயில் அமைக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து எழுதப்பட்டுள்ளது. மேலும் இக்கோயிலில் வழிபட்டு விட்டு, வேங்கைப்புலி வேட்டைக்குச் சென்ற இரண்டாம் போதகுரு ராஜா பிரான் மலையில் புலி சுட்டு குத்தினதற்காக இந்த கோயிலுக்கு சுற்றுச்சுவர் கட்டி வைத்ததாகவும் அந்த கோயிலிலும் கல்வெட்டு ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கோயிலில் மகாராஜா செலுத்திய நேர்த்திக்கடன் குறித்தும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

அதில், “1861 ஆண்டு இச்சரியான துன்மகி வருஷம் வைகாசி மீ 26 உ மகாராஜா சத்ரபதி போதகுரு மகாராஜா அவர்கள் பிரான் மலைக்கியில் வேங்கைப் புலி சுட்டு குத்தின பிரார்த்தனைக்காக யிந்த திருப்பணி கட்டினது” என்று பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அதாவது, முத்துப்பட்டி என்ற ஊரின் பெயர் ‘முத்து விஜய ரகுநாத’ என்ற அடைமொழியில் உள்ள முத்து என்பதை குறிப்பதாக இருக்கலாம். இந்த ஊரானது சிவகங்கையை ஆண்ட கௌரி வல்லப மகாராஜாவால் அனைத்து மதம் மற்றும் இன மக்களைக் கொண்டு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது.

இப்பகுதியின் பழைய பெயர் அய்யனார்புரம் என்பதாகும். இன்றும் இங்குள்ள மக்கள் மகாராஜாவை தங்களது இஷ்ட தெய்வமாகவும், காவல் தெய்வமாகவும் வணங்கி வருகின்றனர். தங்களது குழந்தைகளுக்கும் கௌரி என்ற பெயரை இன்றளவும் சூட்டி, மன்னருக்கும் மக்களுக்குமான நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர் என தெரிவித்தார்.

