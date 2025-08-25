ETV Bharat / state

அரக்கோணம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினரை போலீசார் கைது செய்யும் காட்சி
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அதிமுகவினரை போலீசார் கைது செய்யும் காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
ராணிப்பேட்டை: அரக்கோணத்தில் அனுமதியின்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்எல்ஏ உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தியின் பேச்சுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து, அதிமுகவினர் திட்டமிட்டிருந்த இப்போராட்டத்திற்கு காவல்துறை அனுமதி மறுத்திருந்தது.

முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி கே.பழனிசாமி, “மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்” என்ற பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 19 மற்றும் 20ஆம் தேதிகளில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது, முத்துக்கடை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே பொதுமக்கள் மத்தியில் பேசிய அவர், “பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் வழங்கப்படும் வேட்டி, சேலை வழங்கும் திட்டத்தில் மோசடி நடைபெற்றுள்ளது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு பிறகு அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என கூறினார்.

அமைச்சர் ஆர்.காந்தியை கண்டித்து போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், கடந்த 21 ஆம் தேதி புதுப்பாடி பகுதியில் நடைபெற்ற “உங்களுடன் ஸ்டாலின்” நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் ஆர். காந்தி கலந்து கொண்டார். அப்போது, எடப்பாடி பழனிசாமி வைத்த குற்றச்சாட்டு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் பதிலளித்துள்ளேன். இது தெரியாமல் மனநிலை சரியில்லாதவர் போல் பேசுகிறார்” என்று ஒருமையில் குறிப்பிட்டதாக செய்திகள் வெளியானது.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அதிமுகவினர், அமைச்சர் ஆர்.காந்தி மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, அரக்கோணம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்தனர். ஆனால், போராட்டத்திற்கு காவல்துறை சார்பில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

எனினும், அதனை மீறி அரக்கோணம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவி மற்றும் அதிமுக நிர்வாகிகள் உள்ளிட்டோர் இன்று (ஆக. 25) ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அனுமதியின்றி போட்டத்தில் ஈடுபட்ட அரக்கோணம் எம்எல்ஏ ரவி உள்ளிட்ட அதிமுகவினரை, போலீசார் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று கைது செய்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் பேருந்துகளில் ஏற்றப்பட்டு, அருகிலுள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

இதனால் அரக்கோணம் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. மேலும், அசாம்பாவிதங்கள் நிகழாமல் தடுக்க காவல் துறை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பலப்படுத்தியுள்ளனர். அதற்காக, கூடுதல் போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர்.

அமைச்சர் ஆர்.காந்தியை கண்டித்து போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

