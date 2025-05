ETV Bharat / state

'ரோல் மாடல்'களை மாணவர்கள் சோசியல் மீடியாக்களில் தேடக் கூடாது! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு! - APPRECIATION CEREMONY

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ( @TN DIPR )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 3, 2025 at 8:17 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 9:10 PM IST 3 Min Read

சென்னை: மாணவர்கள் தங்கள் 'ரோல் மாடல்'களை சோசியல் மீடியாக்களில் தேடக் கூடாது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். ஆளுநர் நிறுத்தி வைத்திருந்த பல்கலைக்கழக மசோதாக்களுக்காக சட்டரீதியாக போராடி உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலம் அதனை சட்டங்களாக்கிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உயர் கல்வித் துறையின் சார்பில் பாராட்டு விழா நடத்தப்படும் என்று கடந்த 25-ந் தேதி சட்டப் பேரவையில் அமைச்சர் கோவி.செழியன் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கில் இன்று பாராட்டு விழா நடைபெற்றது. கல்வியாளர்கள் இணைந்து நடத்திய இந்த பாராட்டு விழாவில் கலந்து கொண்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஏற்புறை ஆற்றினார். அப்போது அவர் பேசியதாவது: இந்த பாராட்டி விழாவுக்காக நான் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்திற்கு செல்லவில்லை. உங்களது பாராட்டுக்கு ஏற்ப நான் இன்னும் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். மாநில சுயாட்சி நாயகர் என இந்த அழைப்பிதழில் போட்டுள்ளனர். அது நான் அல்ல. தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான். திமுக அரசுக்கு வாக்களித்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் உண்மையான மாநில சுயாட்சியின் நாயகர்கள். பொதுவாக பாராட்டு விழா என்றால் நான் ஒத்துக் கொள்ள மாட்டேன். நேரம் ஒதுக்க மாட்டேன். ஆனால், இந்த விழாவில் பங்கேற்க நான் சம்மதித்ததற்கு காரணம், உச்ச நீதிமன்றம் மூலம் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கிடைத்த மகத்தான வெற்றிக்காகத் தான். இன்றைய மாணவர்கள் தான் நாளைய தலைவர்கள். நீங்களே யோசித்துப் பாருங்கள். முதல்வராகி மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை தீட்டினால், ஆப்ட்ரால்... ஒன்றிய அரசின் ஏஜெண்டாக நியமிக்கப்பட்ட டெம்ப்ரவரியாக இங்கு தங்கியிருக்கக் கூடிய ஆளுநரால் தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்றால், மக்கள் போடுகிற ஓட்டுக்கு என்ன மரியாதை? தேர்தல் எதுக்கு நடத்தனும்? பாராட்டு விழாவில் முதல்வருக்கு வெள்ளி செங்கோல் வழங்கிய தனியார் கல்லூரி கூட்டமைப்பினர் (@TN DIPR) ஆளுநர் பதவி என்பது எந்த அதிகாரமும் இல்லாத ரப்பர் ஸ்டாம்ப் போஸ்ட். நீங்கள் படிக்கிற கல்லூரிகளை நடத்துவது மாநில அரசு. அங்கு பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுப்பது மாநில அரசு. மாணவர்களுக்கான வசதிகளையும் செய்து கொடுப்பது மாநில அரசு. ஆனால், பல்கலைக்கழகங்களை நிர்வகிக்கின்ற துணை வேந்தர்களை ஆளுநர்கள் தான் நியமிக்க முடியும் என்பது எந்த வகையில் நியாயம்? அதனால் தான் நீதிமன்றத்திற்கு போக முடிவு செய்தேன்.

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரசியலமைப்பு வழி நின்று தெளிவான தீர்ப்பை வழங்கினர். நீதிபதிகள் பூனைக்கு மணி கட்டி விட்டார்கள் என்பது தான் உண்மை தான். மசோதாவை நிறைவேற்றி அனுப்பினால், அதில் ஆளுநர் முடிவு எடுக்க காலக்கெடுவையும் நிர்ணயித்தனர். தமிழ்நாடு ஆளுநர் நிறுத்தி வைத்திருந்த 10 மசோதாக்களுக்கும் சிறப்பு அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி சட்டமாக்கி உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது. மசோதாக்கள் மீது முடிவெடுக்க ஆளுநருக்கும், குடியரசுத் தலைவருக்கும் உச்ச நீதிமன்றம் காலக்கெடு வைத்தது தான் மிகப் பெரிய வெற்றி. நாடாளுமன்ற ஜனநாயகத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் ஆளுநர் செயல்பட வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. இப்படி ஒரு கல்லில் பல மாங்காய்களை அடித்திருக்கிறோம். பிரதமர் உரிமையை குடியரசுத் தலைவர் எடுத்துக் கொண்டால் சும்மா இருப்பார்களா... இந்த தீர்ப்பு வந்தவுடன் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல், குடியரசுத் துணைத் தலைவர், உச்ச நீதிமன்றத்தை விட நாடாளுமன்றத்திற்கு தான் அதிக அதிகாரம் என்கிறார். இதைத் தானே நாங்களும் சொல்கிறோம். ஆளுநரை விட சட்டமன்றத்திற்கு தான் அதிக அதிகாரம் என்று சொல்லிக் கொண்டு வருகிறோம். ஆளுநருக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தனிப்பட்ட விரோதம் இல்லை. நம்முடைய உரிமையை எந்த காலத்திலும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம். இதே ஆளுநர் தொடர வேண்டும் என்பது தான் எனது விருப்பம். அப்படி இருந்தால் தான் மக்கள் மத்தியில் திமுக அரசுக்கு செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். தமிழ்நாட்டின் உயர் கல்வியை மேலும் வலுப்படுத்த உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு வழி வகுத்துக் கொடுத்துள்ளது. இந்தியாவில் உள்ள டாப் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் 5-ல் 1 தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளன. நாட்டிலேயே முனைவர் ஆய்வு மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகம். உயர் கல்வியில் சேர்வோர் எண்ணிக்கையும் தமிழ்நாட்டில் தான் அதிகம். கல்வித் துறையில் தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாக உள்ளது. கல்வித் துறையில் உலகத்தோடு போட்டி போட இளைஞர்கள் இன்னும் முயற்சி எடுக்க வேண்டும். மாணவர்களின் நலனுக்காக நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. உயர் கல்வியை உலக தரத்தில் மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். அதற்கான திட்டங்களை வகுக்குமாறு துணை வேந்தர்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளேன். கல்வி நிலையங்களில் அறிவியல்பூர்வமாக கருத்துகள் மட்டுமே கற்பிக்கப்பட வேண்டும். பகுத்தறிவுக்கு எதிரான முட்டாள்தனமான மூடநம்பிக்கைகளை பரப்பக் கூடிய இடமாக கல்வி நிலையங்கள் ஒரு போதும் இருக்கக் கூடாது. சமூகநீதி மற்றும் அறிவியல்பூர்வ கருத்துகளை மட்டுமே கற்றுத் தர வேண்டும். இதனை மீறினால், தமிழ்நாடு அரசு சும்மா விடாது. பணம் சம்பாதிக்க படிப்பு அவசியம் இல்லை. யூ டியூப், இஸ்டாகிராமில் சம்பாதிக்கலாம் என ஏமாற்றுவார்கள். அந்த வலையில் மாணவர்கள் சிக்கி விடாதீர்கள். விதி விலக்குகள் எப்போதும் விதியாகி விடாது. ஆனால், அனைத்திற்கும் கல்வி தான் அடிப்படை. படிப்பு பயனற்றது என்று யாராவது சொன்னால் அவர்களிடம் இருந்து உடனே விலகி விடுங்கள். மாணவர்களை படிக்க விடக் கூடாது என்று ஏராளமான நெருக்கடிகளை கொடுக்கிறார்கள். மாணவர்கள் 'ரோல் மாடல்'களை சோசியல் மீடியாக்களில் தேடாதீர்கள்... படித்து மாணவர்கள் முன்னேற வேண்டும். ஏஐ உள்ளிட்ட வளர்ந்து வரும் துறைகளில் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் தான் முன்னிலையில் உள்ளனர். கல்வியோடு சமூகநீதியை மாணவர்களுக்கு கற்றுத் தர வேண்டும். எந்த தடை வந்தாலும், அவற்றை முறியடித்து மாணவர்களின் கல்வியை தமிழ்நாடு அரசு பாதுகாக்கும். பார்ப்பது மட்டும் உலகமல்ல. இந்த உலகம் மிகப் பெரியது. அதனை கல்வி என்ற கண்ணாடி கொண்டு பார்க்க வேண்டும். சாதி, மதம் என்ற வலையில் மாணவர்கள் சிக்கிக் கொள்ளக் கூடாது. மாணவர்களுக்கு நல்ல கல்வியைத் தர வேண்டியது அரசின் கடமை. இதற்கு என்றைக்கும் இந்த அரசு துணை நிற்கும். இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

Last Updated : May 3, 2025 at 9:10 PM IST