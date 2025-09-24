ETV Bharat / state

அரசு கல்லூரிகளில் கௌரவ விரிவுரையாளர் பணிக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்! அமைச்சர் கோவி.செழியன் அறிவிப்பு!

கெளரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் 25 ஆயிரம் ரூபாய் தொகுப்பூதியாமக வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் கோவி.செழியன் (கோப்புப்படம்)
அமைச்சர் கோவி.செழியன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 881 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பணிக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் அறிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி செழியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "உயர் கல்வியும், மருத்துவமும் தனது இரு கண்களாக போற்றி நாட்டிற்கே முன்மாதிரி மாநிலமாக சிறப்பான ஆட்சியை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நடத்தி வருகிறார். நான் முதல்வன், புதுமைப்பெண், தமிழ் புதல்வன், முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகை போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி செயல்படுத்தி வருகிறார். உலகளவில் அனைத்து துறைகளிலும் நமது மாணவர்கள் சிறந்துவிளங்கவே இந்த சிறப்பான திட்டங்களை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிமுகப்படுத்தினார்.

அதனை, மாணவர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்தி உலகளவில் சிறந்த திறன்மிக்கவர்களாக சாதனைகளை படைத்து வருகின்றனர். 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் ஏழை எளிய மாணாக்கர்கள் உயர் கல்வியினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக பாடப்பிரிவுகளில் 15,000க்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் இடங்களும், புதிய பாடப்பிரிவுகளும் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஏழை எளிய மாணவர்களின் உயர்கல்வித் தேவையினை பூர்த்தி செய்ய 15 புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள இடங்களில் உடனடியாக நிரந்தர ஆசிரியர்களை பணியமர்த்த இயலாத நிலையில், மாணவர்களுக்கான கல்வி கற்றலில் தொய்வு ஏற்படாமல் இருக்க ஏற்கனவே 516 பேர் தற்காலிகமாக கெளரவ விரிவுரையாளர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக, மேலும், 881 கௌரவ விரிவுரையாளர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்துவதற்கு முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. 38 பாடப்பிரிவுகளில், 881 தற்காலிக கௌரவ விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. மேலும் www.tngasa.org என்ற இணையதளத்தில் இன்று (24.9.2025) முதல் அக்டோபர் 8ஆம் தேதி வரை தகுதியுள்ள நபர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யலாம்.

ஏற்கனவே கௌரவ விரிவுரையாளர் பணிக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் தற்போது விண்ணப்பிக்கும் போது, தங்களின் விண்ணப்ப எண்களை பதிவு செய்து, விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு பெறலாம். தமிழ்நாடு அரசின் நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றியும், கல்வித்தகுதி மற்றும் நேர்முகத் தேர்வுமதிப்பீடுகளின் அடிப்படையிலும் கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனிடையே, சென்னை, கோயம்புத்தூர், தருமபுரி, தஞ்சாவூர், திருச்சிராப்பள்ளி, திருநெல்வேலி, வேலூர் ஆகிய 8 மண்டலங்களில் ஒரு விண்ணப்பதாரர் ஒரு மண்டலத்திற்கு மட்டுமே விண்ணப்பிக்க அனுமதிக்கப்படுவர். மேலும், கல்வித் தகுதியாக இளங்கலை, முதுகலை, ஆய்வியல் அறிஞர், தேசிய தகுதித் தேர்வு (நெட்), ஜெஆர்எப் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்களும் குறிப்பிட வேண்டும். இந்த பணியிடத்திற்கு 57 வயது வரையில் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். கெளரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு தற்காலிகமாக பணியமர்த்தப்படும் போது மாதாந்திர தொகுப்பூதியமாக மாதந்தோறும் 25 ஆயிரம் வழங்கப்படும். கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்படின் உரிய விசாரணைக்கு பிறகு பணியில் இருந்து கல்லூரி முதல்வரால் விடுவிக்கப்பப்படுவர் எனவும் கல்லூரிக் கல்வி இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

GUEST LECTURERSGOVT ARTS COLLEGECOLLEGES APPILICATIONஅமைச்சர் கோவி செழியன்TEMPORARY LECTURER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.