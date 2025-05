ETV Bharat / state

பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்... கல்லூரிகளில் புதிய பாடப்பிரிவுகள் அறிமுகம்! - POLYTECHNIC COLLEGE APPLICATIONS

Published : May 7, 2025 at 1:06 PM IST

2 years ITI (in any branch of Engineering and Technology) after 10th std passed

படிப்பிற்கான கால அளவு - 2 வருடங்கள்

பகுதிநேர பட்டயச் சேர்க்கை (Part-Time Diploma Course) தகுதி: 10th / 10th + (2 years ITI) / 10th + (2 years Experience).

படிப்பிற்கான கால அளவு - 4 வருடங்கள்.

பதிவுக்கட்டணம் : பதிவுக் கட்டணமான ரூ.150 விண்ணப்பதாரர் Debit Card / Credit Card / Net Banking இணையதள வாயிலாக செலுத்தலாம். SC/ SCA / ST பிரிவினருக்கு பதிவுக் கட்டணம் இல்லை.

இது தொடர்பான தகவல்கள், வழிகாட்டி மற்றும் தொலைபேசி எண்கள் ஆகிய விவரங்களை, மாணவர்கள் https://www.tnpoly.in இணையதளம் வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

2025-2026-ஆம் கல்வியாண்டு முதல் பல்வேறு கல்லூரிகளில் துவங்கப்படவுள்ள புதிய பாடப்பிரிவுகளின் விவரம்:

தந்தை பெரியார் அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, வேலூர் - மின்னணு உற்பத்தி தொழில்நுட்பவியல். அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, ஸ்ரீரங்கம் - சைபர் அமைப்பு மற்றும் தகவல் பாதுகாப்பு அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, பாபநாசம் தஞ்சாவூர் - உணவு தொழில்நுட்பம் அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, தூத்துக்குடி - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, நாகர்கோவில் - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, ஆண்டிப்பட்டி - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி,செக்கானூரனி - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, உசிலம்பட்டி - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, திருநெல்வேலி - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், அரசினர் மகளிர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, மதுரை - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல், பாரதியார் நூற்றாண்டு நினைவு அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, எட்டையபுரம், தூத்துக்குடி - புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மைய பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, சென்னை - தீ தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்பு அரசினர் பலவகைத் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் - தீ தொழில்நுட்பம் மற்றும் பாதுகாப்பு அச்சு தொழில்நுட்பப் பயிலகம், சென்னை - பொதிகட்டுதல் தொழில்நுட்பம், வேதியியல் தொழில்நுட்பப் பயிலகம், சென்னை - நில எண்ணெய் வேதிப்பொறியியல் தோல் தொழில்நுட்பப் பயிலகம், சென்னை - காலணி தொழில் நுட்பம் தோல் தொழில்நுட்பப் பயிலகம், சென்னை - தோல் மற்றும் அலங்கார தொழில்நுட்பம்

