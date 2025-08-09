Essay Contest 2025

ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் கட்டுக்கட்டாக சிக்கிய பணம்.. மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை! - THIRUTHURAIPOONDI RTO OFFICE RAID

திருத்துறைப்பூண்டி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் நடத்திய அதிரடி சோதனையில் கணக்கில் வராத 4 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

திருத்துறைப்பூண்டி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம்
திருத்துறைப்பூண்டி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 9:23 PM IST

திருவாரூர்: வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத 4 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிலையில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் தொடர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

திருவாரூர் மாவட்டம், திருத்துறைப்பூண்டி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளராக அசோக் குமார் என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், இந்த அலுவலகத்தில் வாகன பர்மிட் லைசென்ஸ் பதிவு எண் வழங்குதல் போன்ற பல்வேறு சேவைகளுக்கு பணம் பெற்று வருவதாக திருவாரூர் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதனையடுத்து லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறை துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் நந்தகோபால் தலைமையில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட திருத்துறைப்பூண்டி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.

சுமார் ஒரு மணி நேரமாக நடைபெற்று வந்த இந்த சோதனையில், கணக்கில் வராத 4 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும், இது குறித்து மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அசோக் குமாரிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையினர் தீவிர விசாரனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மேலும், அசோக்குமாரை அவரது வீட்டிற்கு அழைத்துச் சென்று அங்கு பணம் அல்லது ஆவணங்கள் இருக்கிறதா? என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், அலுவலகத்தில் உள்ள ஊழியர்கள், இடைத்தரகர்கள், அருகில் கடை வைத்திருப்பவர்கள் என பலரையும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினர் தங்களது விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

திருத்துறைப்பூண்டி வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய திடீர் சோதனையில் கணக்கில் வராத 4 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

