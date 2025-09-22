அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ தி.நகர் சத்யா சொத்து குவிப்பு வழக்கில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை; தமிழ்நாடு அரசு!
இரு வழக்குகளிலும் புலன் விசாரணை முடிந்துவிட்டது. முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்யநாராயணன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அரசின் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது. அனுமதி கிடைத்ததும், சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும்.
Published : September 22, 2025 at 9:56 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ சத்தியநாராயணன் மீது வழக்கு தொடர தமிழ்நாடு அரசின் அனுமதி கிடைத்ததும் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை தி.நகர் தொகுதி அதிமுக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சத்யா என்கிற பி.சத்தியநாராயணன். அதிமுக தென்சென்னை வடக்கு மாவட்டச் செயலாளராகவும் உள்ளார். இவர், கடந்த 2011-2016 ல் சென்னை மாநகர கவுன்சிலராகவும், 2016 - 2021 காலத்தில் எம்எல்ஏவாக இருந்துள்ளார்.
ஒரே ஒரு முறை எம்எல்ஏவாக இருந்த தி.நகர் சத்யா வருமானத்துக்கு அதிகமாக 2 கோடியே 64 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பு சொத்து சேர்த்தது, தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் ரூ.35 லட்சம் முறைகேடு செய்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்டு, அவர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு துறை 2 வழக்குகள் பதிவு செய்துள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த இரு வழக்குகளின் விசாரணையில் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்றும், வழக்குகளை விரைந்து விசாரித்து முடித்து குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரியும் சென்னை கொளத்தூர் பகுதியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.பாலசுப்பிரமணியன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது, இரு வழக்குகளில் புலன் விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், 4 மாதங்களில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதை ஏற்று, வழக்கை முடித்து வைத்து 2024 செப்டம்பர் மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க கோரி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை தரப்பில் ஆஜரான தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் அசன் முகமது ஜின்னா, ''இந்த 2 வழக்குகளிலும் புலன் விசாரணை முடிந்து விட்டது. வழக்குகளில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள முன்னாள் எம்.எல்.ஏ சத்யநாராயணன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அரசின் அனுமதி கோரப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: அண்ணாமலை - டிடிவி தினகரன் திடீர் சந்திப்பு; ஒற்றை கோரிக்கையால் 'கூட்டணியில் குழப்பம்'!
அனுமதி கிடைத்ததும், சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும்'' என்று தெரிவித்தார். இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள், வழக்கு தொடர விரைவாக அனுமதி பெற்று சம்பந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்தில் விரைவில் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்ய லஞ்ச ஒழிப்புத்துறைக்கு உத்தரவிட்டனர்.