ETV Bharat / state

கவின் ஆணவக் கொலை: ''சித்தி மகனை போட்டுக் கொடுத்த சுர்ஜித்'' - சூடு பிடித்த வழக்கு! - KAVIN HONOR KILLING CASE

கொலைக்கு பிறகு அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ரத்தக் கறைபடிந்த உடைகளை சுர்ஜித் தனது சித்தி மகன் ஜெயபாலன் வீட்டில் மறைத்து வைத்துள்ளார். சுர்ஜித் மற்றும் சரவணன் கூறியதை தொடர்ந்து, ஜெயபாலனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ஜெயபாலன்
கைது செய்யப்பட்ட ஜெயபாலன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 7:43 PM IST

1 Min Read

திருநெல்வேலி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ் (27) கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி திருநெல்வேலி கேடிசி நகரில் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கேடிசி நகரை சேர்ந்த சுர்ஜித் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது.

இதை தொடர்ந்து கொலை செய்த சுர்ஜித் தந்தை சார்பு ஆய்வாளர் சரவணன் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவ்வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி போலீஸ் வசம் ஒப்டைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த வழக்கில் நீதிமன்ற காவலில் இருந்த தந்தை, மகனுக்கு 2 நாள் சிபிசிஐடி காவல் வழங்கி, நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி தந்தை, மகன் இருவரையும் பலத்த பாதுகாப்போடு நேற்று பெருமாள்புரம் சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இருவருக்கும் இரண்டு நாட்கள் சிபிசிஐடி காவல் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் விசாரணை இன்றோடு நிறைவடைந்தது.

அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் சுர்ஜித்தின் உறவினரான ஜெயபாலன் என்ற இளைஞரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சுர்ஜித் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ரத்தக்கறை படிந்த உடைகள் ஆகியவற்றை தனது சித்தி மகனான ஜெயபாலன் வீட்டிற்கு சென்று அங்கே மறைத்து வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

1. இதையும் படிங்க: மகளை கொன்று... இறுதிச்சடங்கு செய்து விட்டு தந்தை தற்கொலை! 'பகீர்' பின்னணி!

2. இதையும் படிங்க: கவின் ஆணவக்கொலை: ''ஓடஓட விரட்டி வெட்டியது எப்படி?'' - தத்ரூபமாக நடித்துக்காட்டிய சுர்ஜித்!

3. இதையும் படிங்க: அரசு கல்லூரி வெடி விபத்தில் 2 மாணவர்கள் படுகாயம்; தமிழ்நாடு அரசுக்கு பெற்றோர் முக்கிய கோரிக்கை!

அதற்கு ஜெயபாலன் உடந்தையாக இருந்துள்ளார். சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணன் ஆகியோரிடம் விசாரணை செய்த போது அவர்கள் இந்த தகவலை கூறிய நிலையில் ஜெயபாலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து மூவரும் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் இருந்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்நல பரிசோதனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். இதன் பின்னர் அவர்கள் 3 பேர் திருநெல்வேலி வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என்று போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

திருநெல்வேலி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ் (27) கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி திருநெல்வேலி கேடிசி நகரில் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கேடிசி நகரை சேர்ந்த சுர்ஜித் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது.

இதை தொடர்ந்து கொலை செய்த சுர்ஜித் தந்தை சார்பு ஆய்வாளர் சரவணன் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவ்வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி போலீஸ் வசம் ஒப்டைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த வழக்கில் நீதிமன்ற காவலில் இருந்த தந்தை, மகனுக்கு 2 நாள் சிபிசிஐடி காவல் வழங்கி, நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி தந்தை, மகன் இருவரையும் பலத்த பாதுகாப்போடு நேற்று பெருமாள்புரம் சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இருவருக்கும் இரண்டு நாட்கள் சிபிசிஐடி காவல் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் விசாரணை இன்றோடு நிறைவடைந்தது.

அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் சுர்ஜித்தின் உறவினரான ஜெயபாலன் என்ற இளைஞரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சுர்ஜித் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ரத்தக்கறை படிந்த உடைகள் ஆகியவற்றை தனது சித்தி மகனான ஜெயபாலன் வீட்டிற்கு சென்று அங்கே மறைத்து வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.

1. இதையும் படிங்க: மகளை கொன்று... இறுதிச்சடங்கு செய்து விட்டு தந்தை தற்கொலை! 'பகீர்' பின்னணி!

2. இதையும் படிங்க: கவின் ஆணவக்கொலை: ''ஓடஓட விரட்டி வெட்டியது எப்படி?'' - தத்ரூபமாக நடித்துக்காட்டிய சுர்ஜித்!

3. இதையும் படிங்க: அரசு கல்லூரி வெடி விபத்தில் 2 மாணவர்கள் படுகாயம்; தமிழ்நாடு அரசுக்கு பெற்றோர் முக்கிய கோரிக்கை!

அதற்கு ஜெயபாலன் உடந்தையாக இருந்துள்ளார். சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணன் ஆகியோரிடம் விசாரணை செய்த போது அவர்கள் இந்த தகவலை கூறிய நிலையில் ஜெயபாலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து மூவரும் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் இருந்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்நல பரிசோதனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். இதன் பின்னர் அவர்கள் 3 பேர் திருநெல்வேலி வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என்று போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUNELVELI HONOUR KILLINGHONOUR KILLING NELLAIகவின் ஆணவக்கொலைஆணவக்கொலை நெல்லைKAVIN HONOR KILLING CASE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.