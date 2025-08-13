திருநெல்வேலி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஆறுமுகமங்கலம் பகுதியை சேர்ந்த மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் செல்வகணேஷ் (27) கடந்த மாதம் 27 ஆம் தேதி திருநெல்வேலி கேடிசி நகரில் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் கேடிசி நகரை சேர்ந்த சுர்ஜித் என்ற இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது குண்டர் தடுப்பு சட்டமும் பாய்ந்தது.
இதை தொடர்ந்து கொலை செய்த சுர்ஜித் தந்தை சார்பு ஆய்வாளர் சரவணன் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு, பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இவ்வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடி போலீஸ் வசம் ஒப்டைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் நீதிமன்ற காவலில் இருந்த தந்தை, மகனுக்கு 2 நாள் சிபிசிஐடி காவல் வழங்கி, நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி தந்தை, மகன் இருவரையும் பலத்த பாதுகாப்போடு நேற்று பெருமாள்புரம் சிபிசிஐடி அலுவலகத்திற்கு அழைத்து வந்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இருவருக்கும் இரண்டு நாட்கள் சிபிசிஐடி காவல் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில் விசாரணை இன்றோடு நிறைவடைந்தது.
அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் சுர்ஜித்தின் உறவினரான ஜெயபாலன் என்ற இளைஞரை காவல் துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட சுர்ஜித் அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள், ரத்தக்கறை படிந்த உடைகள் ஆகியவற்றை தனது சித்தி மகனான ஜெயபாலன் வீட்டிற்கு சென்று அங்கே மறைத்து வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
அதற்கு ஜெயபாலன் உடந்தையாக இருந்துள்ளார். சுர்ஜித் மற்றும் அவரது தந்தை சரவணன் ஆகியோரிடம் விசாரணை செய்த போது அவர்கள் இந்த தகவலை கூறிய நிலையில் ஜெயபாலன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து மூவரும் சிபிசிஐடி அலுவலகத்தில் இருந்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்நல பரிசோதனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர். இதன் பின்னர் அவர்கள் 3 பேர் திருநெல்வேலி வன்கொடுமை தடுப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் என்று போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
