தவெக பரப்புரை: கரூரை தொடர்ந்து நாமக்கல்லிலும் வழக்குப்பதிவு... நெருக்கடியில் புஸ்ஸி ஆனந்த்!

வழக்குப்பதிவை தொடர்ந்து தவெக மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் தங்களது செல்போன்களை சுவிட்ச் ஆப் செய்து விட்டு தலைமறைவாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தவெக பரப்புரையில் விஜய் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 7:38 PM IST

1 Min Read
நாமக்கல்: கரூரை தொடர்ந்து நாமக்கல் பரப்புரையிலும் விதிகளை மீறியதாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் உட்பட 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கரூரில் நடந்த தவெக தலைவர் விஜயின் பரப்புரையின் போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இது தொடர்பாக தவெக பொதுச் செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், இணை செயலாளர் சி.டி.ஆர்.நிர்மல் குமார், கரூர் தவெக மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் உள்ளிட்டோர் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், செப்டம்பர் 27-ம் தேதி கரூருக்கு முன் நாமக்கலில் நடைபெற்ற தவெக பரப்புரைக்கான ஏற்பாடுகளை முறையாக செய்யவில்லை என நாமக்கல் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இது குறித்து போலீசாரின் எஃப்ஐஆர்- இன் படி, ''தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் வருகையின் போது, அனுமதிக்கப்பட்ட கூட்ட அளவை விட அதிக அளவு கூட்டம் கூடியது. வேண்டுமென்றே விஜய் வருகையை தாமதப்படுத்துவது, அனுமதியின்றி பல இடங்களில் பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைத்தது, விஜய்யை பார்க்க வரும் மக்களுக்கு உரிய அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராதது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் வருவதை கண்டு போலீசார் தவெக நிர்வாகிகளிடம் எச்சரிக்கை விடுத்ததாகவும் ஆனால் அதனை பொருட்படுத்தாமல் விஜயின் வருகையை வேண்டுமென்றே தாமதப்படுத்தி தங்களது அரசியல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதிக அளவு கூட்டத்தை சேர்ப்பதற்காக தவெக நிர்வாகிகள் நடந்து கொண்டதாகவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த கூட்ட நெரிசலில் சுமார் 15-க்கும் மேற்பட்டோர் மயக்கம் அடைந்து மருத்துவமனையின் அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: 'அரசியல் பலத்தை காட்ட தாமதமாக வர வழைக்கப்பட்ட விஜய்' - எஃப்ஐஆர் சொல்வது என்ன?

இந்த நிலையில், 1) 489/2025 , 2) 189(2), 3) 126 (2), 4) 292, 5) 285-BNS உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவின் கீழ் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த் (தவெக பொதுச் செயலாளர்), நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ் குமார், விஜய் செந்தில்நாதன், பிரபு, பாலகிருஷ்ணன், விக்னேஷ் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வழக்குப்பதிவு செய்ததை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து முறையாக சம்மன் அனுப்பி வைக்கப்படும் என போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இந்த சூழலில், தவெக மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சதீஷ் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் தங்களது செல்போன்களை சுவிட்ச் ஆப் செய்து விட்டு தலைமறைவாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

NAMAKKAL TVK RALLYBUSSY ANANDபுஸ்ஸி ஆனந்த்தவெகFIR AGAINST TVK RALLY

