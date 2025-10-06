ETV Bharat / state

நாங்களா விஜய்க்கு அடைக்கலம்? ஆதவ் அர்ஜுனா மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல? அண்ணாமலை கேள்வி!

கரூர் விவகாரத்தில் விஜயை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை பாஜகவுக்கு கிடையாது என்று பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார்.

பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை
பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 6, 2025 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கரூர் சம்பவத்தில் காவல் துறையின் முதல் தகவல் அறிக்கை மீதே நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. விஜய்க்கு பாஜக அடைக்கலம் தருகிறது என சொல்வதற்கு தமிழக அரசுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது என அண்ணாமலை சாடினார்.

சென்னை செல்வதற்காக கோவை விமான நிலையம் வந்த பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது, கோல்ட்ரிப் இருமல் சிரப் குடித்து குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, ''காஞ்சிபுரத்தில் செயல்பட்ட நிறுவனத்தின் மருந்தினை இந்தியா முழுவதும் அனுப்புகின்றனர். இந்த மருந்து கெட்டுப் போய்விட்டது என்று சொல்ல முடியாது. இது கெட்டுப் போனதைப் போல தெரியவில்லை, இதில் தேவையில்லாத பொருளை கலந்து இருப்பது போல தெரிகிறது, அதனால் இது விஷமாக மாறி இருக்கிறது. இது கவனக்குறைவாக நடந்தை போல தெரியவில்லை. குறிப்பிட்ட பேட்ச்சில் மட்டும் இது நடந்துள்ளது. சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனம் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். இதில் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.

'நீதிபதியை விமர்சிப்பது துரதிஷ்டவசமானது'

கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசிய அவர், ''கரூர் விவகாரத்தில் சமூக வலைதளங்களில் நீதிபதியை விமர்சிப்பது துரதிஷ்டவசமானது. நீதிபதி குறித்து நாங்கள் எப்பொழுதும் குறை சொல்ல மாட்டோம். இந்த விஷயத்தில் நீதிபதியையும், அவரது குடும்பத்தினரையும் விமர்சனங்களுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கின்றனர். நீதிபதியின் தாயார் திமுகவில் இருப்பதாக எழுதுகின்றனர்.

கரூர் விவகாரத்தை பொருத்தவரை தவெக தலைவர் விஜயை முதல் குற்றவாளியாக வழக்குப்பதிவு செய்தால் வழக்கு நிற்காது. ஹைதராபாத்தில் அல்லு அர்ஜுன் வழக்கில் அப்படித் தான் நடந்தது. அரசியல் ஆசைக்காக வேண்டுமானால் கைது செய்யலாம், ஆனால் அடுத்த நாளே ஜாமின் கிடைக்கும். இது சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடும் விளையாட்டுக்கு சமம். அரசு உறுதியாக இருந்தால் யார் தவறு செய்திருக்கிறார்களோ? அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

'விஜயை குற்றவாளியாக மாற்ற நினைத்தால் முடியாது'

அதிகாரிகள் முதல் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் பரபரப்புரைக்கு அனுமதி வாங்கிய கீழ்மட்ட நிர்வாகிகள் வரை விசாரிக்கப்பட வேண்டும். தவெக மீது சில தவறுகள் இருக்கிறது. சில விஷயங்கள் அவர்கள் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் விஜயை குற்றவாளியாக மாற்ற வேண்டும் என நினைத்தால் அது முடியாது. அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை'' எனவும் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: நாகை மீனவர்கள் 11 பேர் மீது இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் கொடூர தாக்குதல்!

கரூர் சம்பவம் குறித்து திருமாவளவன் வைத்து வரும் விமர்சனங்கள் குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, '' திருமாவளவன் ஒரு எம்பி. அவர் கட்சியில் இப்படி நடந்திருந்தாலும் அது தவறு தான். விசிகவில் இருந்து நிறைய பேர் வெளியேறுவதை பார்த்து வயிற்றெரிச்சலில் அவர் விஜயை தாக்கி பேசுகிறார். விஜயை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை பாஜகவுக்கு கிடையாது. நியாயத்தை மட்டுமே பேசுகிறோம். ஆளுங்கட்சியால் ஒருவர் நசுக்கப்படும் போது கருத்து சொல்கிறோம். அதற்காக விஜய்க்கு அடைக்கலம் கொடுக்கின்றோம் என்பதெல்லாம் சரியானது அல்ல.

கரூர் சம்பவத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு, தவெக நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. புரட்சி குறித்து பேசிய ஆதவ் அர்ஜுனா மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அப்படி இருக்கையில், தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு பாஜக அடைக்கலம் கொடுக்கின்றது என்று சொல்வதற்கு திமுகவிற்கு என்ன உரிமை இருக்கிறது?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.

அத்துடன், அஸ்ரா கார்க் ஒரு நல்ல காவல்துறை அதிகாரி. கரூர் சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க அவர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு குழு மீது நம்பிக்கை இருக்கிறது. சிறப்புக் குழுவின் அறிக்கை வந்த பிறகு பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு சென்று சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றிட கேட்கலாம்'' என கூறினார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

AADHAV ARJUNAANNAMALAI SLAMS DMKஆதவ் அர்ஜுனாKARUR STAMPEDEK ANNAMALAI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.