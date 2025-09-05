சென்னை: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து டிடிவி தினகரன் அதிரடியாக விலகிய நிலையில், அவர் தனது முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.
பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்த அமமுக தலைவர் டிடிவி தினகரன், தான் கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாக இரு தினங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார். அதிமுக ஒன்றிணையும் என பொறுமை காத்து வந்ததாகவும், அது நடக்காது என உணர்ந்ததால் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஏற்கனவே ஓ.பன்னீர் செல்வம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து விலகிய சூழலில், தற்போது தினகரனும் பிரிவது அதிமுக - பாஜக கூட்டணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.
இந்நிலையில், சென்னைக்கு நேற்று வந்த அண்ணாமலையிடம் நிருபர்கள் இதுதொடர்பாக கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், "2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதில் அமித் ஷா மிக தெளிவாக இருக்கிறார். தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சிக்கு வர வேண்டும். அந்த மாற்றம் நிச்சயம் நடக்கும்.
அண்ணன் டிடிவி தினகரனும், அண்ணன் ஓ. பன்னீர்செல்வமும் தாங்கள் எடுத்திருக்கும் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்வார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. 2024 மக்களவைத் தேர்தலின் போது எந்த சீட்டும் வேண்டாம் என்று கூட்டணிக்கு வந்தவர் டிடிவி தினகரன். ஓ. பன்னீர்செல்வமும் சாதாரண அரசியல்வாதி கிடையாது. ஒரு தேர்தலில் சின்னம் இல்லாமல் சுயேச்சை வேட்பாளராக இந்தியாவில் எத்தனை பேர் போட்டியிட்டு இருப்பார்கள்? எனக்கு தெரிந்து இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே அப்படி யாரும் கிடையாது.
ஆனால், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மீது தான் வைத்திருக்கக் கூடிய அன்புக்காக ஓபிஎஸ் ராமநாதபுரத்தில் சுயேட்சை வேட்பாளராக போட்டியிட்டார். அந்த அளவுக்கு பெரிய உள்ளம் கொண்ட நல்ல மனிதர்கள்தான் ஓபிஎஸ்ஸும், டிடிவி தினகரனும். அவர்கள் தங்கள் முடிவை நிச்சயம் மறுபரிசீலனை செய்வார்கள்" எனக் கூறினார்.
மேலும் பேசிய அண்ணாமலை, "டிடிவி தினகரன் கூறிய சில கருத்துக்களுக்கு நான் பதில் சொல்வது சரியாக இருக்காது. ஜிகே மூப்பனார் நினைவு தினத்தன்று கூட டிடிவி தினகரனிடம் ஜி.கே. வாசன் தொலைபேசி மூலமாக பேசினார். அதனால், அவரை நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிடவில்லை எனக் கூறுவது சரியல்ல. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எந்த பிரச்சினையும் இல்லை. நாளுக்கு நாள் கூட்டணி வலிமை அடைந்து வருகிறது.
கூட்டணியில் ஏதாவது பிரச்சினைகள் இருந்தால் கூட, அதையெல்லாம் சரி செய்யும் அளவுக்கு முதிர்ச்சியான தலைவர்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள். பிரச்சினை எல்லாம் விரைவில் சரி செய்யப்படும். திமுக தலைமையிலான 'இந்தியா' கூட்டணியை தமிழகத்திலிருந்து அகற்ற வேண்டும். தொலைநோக்கு பார்வையுடன் இதனை எதிர்க்கட்சிகளும், மக்களும் செய்ய வேண்டும். எங்கள் எல்லோருடைய ஒரே இலக்கு 2026-இல் திமுக கூட்டணியை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பதுதான்" என அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.
டெல்லியில் நடந்த பாஜக மையக் குழு கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாதது பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, "வேலை பளு அதிகம் இருக்கிறது. எங்கு சென்றாலும் என்னை தொண்டர்கள் அழைக்கிறார்கள். நீங்கள் தலைவராக இருக்கும் போதுதான் நேரம் கொடுக்கவில்லை. இப்போது தொண்டராகதானே இருக்கிறீர்கள். வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் மதிப்பளிக்க வேண்டும்.
மற்றபடி, வேறு எந்த பிரச்சினையும் இல்லை. கட்சி தலைமை மீது எனக்கு எந்த அதிருப்தியும் இல்லை. என்னை பார்த்தால் அதிருப்தியில் இருப்பதை போன்றா தெரிகிறது? மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் தொலைபேசி மூலமாக நான் பேசியிருந்தேன். இது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது. தலைவர்கள் களத்தில் இருக்க வேண்டும். தலைவர்கள் களத்தில் இருப்பதுதான் கட்சியின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியம்" எனக் கூறினார்.
தவெக குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜய் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். அதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை. ஆனால் விஜய்யால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது. தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை புதியவர்களுக்கு எப்போதும் மக்கள் வாய்ப்பு கொடுப்பார்கள். தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது வேறு; ஆட்சி அமைப்பது வேறு" என அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.