தலைவர் பதவியில் இல்லாததால் நிம்மதியாக இருக்கிறேன்: இயற்கை விவசாயத்திற்கு திரும்பும் அண்ணாமலை!
ஆண்டுதோறும் வங்கி பரிவர்த்தனை விவரங்களை வெளியிடுவது போல், விரைவில் வருமானவரி தாக்கல் விவரங்களையும் வெளியிடுவேன் என தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 18, 2025 at 8:49 PM IST
சென்னை: பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவியில் இல்லாததால் வேலைப்பளு குறைந்து நிம்மதியாக இருப்பதாக தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மணலியை அடுத்துள்ள மாத்தூரில் நடைபெற்ற அன்னதானம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்ற அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “திமுக நடத்திய முப்பெரும் விழாவை பார்க்கும்போது பாவமாக தோன்றியது. எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருடர் என்று கூறியவரை இன்று ஸ்டாலின் புகழ்ந்து பேசுகிறார். 2026 தேர்தலில் அவர் தோல்வி அடைவார். இந்த விழா அரசு சாராயக் காசில் நடத்தப்பட்டது. ஊழலில் மூழ்கியவர்களைப் பார்த்து முதலமைச்சர் கண்ணாடியில் பார்ப்பது நல்லது. தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் திமுகவின் எடுபிடி கட்சியாக மாறிவிட்டது. நாடு முழுவதும் பாஜக வளர்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் அதிமுக ஆட்சியை பாஜக காப்பாற்றியது சரித்திர உண்மை. அமித்ஷா உறுதியளித்துள்ளதால் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதல்வராக்க பாஜகவினர் பாடுபடுவோம். உள்துறை அமைச்சருடனான எடப்பாடி பழனிசாமியின் சந்திப்பு அதிகாரபூர்வமானது. வெளியில் வந்தபோது முகத்தை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லை. டிடிவி தினகரன், ஓ.பன்னீர் செல்வத்துடனான எனது நட்பு எப்போதும் தொடரும். விரைவில் இருவரையும் சந்தித்து கூட்டணியில் இணையுமாறு அழைப்பு விடுப்பேன்” என்றார்.
விஜயின் அரசியல் சுற்றுப்பயணம் குறித்து பேசிய அவர், “கூட்டம் கூடுவது நல்லதே. ஆனால் அதனால் பொதுச்சொத்துகளுக்கு சேதம், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு வரக்கூடாது. அதற்கான பொறுப்பு விஜய்க்கு அதிகம் உண்டு” எனக் கூறினார்.
தனது சொத்து விவகாரம் தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அண்ணாமலை, “நான் ஆண்டுதோறும் வங்கி பரிவர்த்தனை விவரங்களை வெளியிடுகிறேன். விரைவில் வருமானவரி தாக்கல் விவரங்களையும் வெளியிடுவேன். என்னிடம் சொத்து விவரங்களை சோதிக்கட்டும். நான் எப்போதும் வெளிப்படைத்தன்மையோடு இருப்பேன். நான் சம்பாதித்த பணத்தில் நிலம் வாங்கி இயற்கை விவசாயம் செய்ய உள்ளேன். சிறு நிறுவனங்களுக்கு கடன் உதவி வழங்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம். என்னை திட்டுவோருக்கு ஊடக முக்கியத்துவம் கிடைக்கிறது. குரைப்போர் குரைக்கட்டும்” என்றும் தெரிவித்தார்.
மேலும், தலைவர் பதவியில் இல்லாததால் வேலைப்பளு குறைந்துள்ளது எனவும், நிம்மதியாகவும் சந்தோசமாகவும் இயற்கை விவசாயத்தில் ஈடுபடப் போகிறேன் என்று தெரிவித்த அண்ணாமலை, பா.ஜ.க தொண்டனாக நான் எப்போதும் பெருமையோடு பயணிப்பதாகவும் கூறினார்.