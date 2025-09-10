EXCLUSIVE: கடல்நீர் மட்டம் உயர்வால் இந்தியாவிற்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து - அண்ணா பல்கலை. ஆய்வில் அதிர்ச்சி தகவல்
Climate Change:காலநிலை மாற்றத்தால் கடல்நீர் மட்டம் ஆண்டிற்கு 3.4 மிமீ அளவுக்கு உயர்ந்து வருவதாக அண்ணா பல்கலைக்கழக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால் இந்தியாவின் கடலோர பகுதிகளுக்கு பேராபத்து காத்திகுப்பதாக எச்சரிக்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
Published : September 10, 2025 at 4:48 PM IST
- BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: காலநிலை மாற்றத்தால், தமிழ்நாட்டின் கடற்கரை பகுதிகளுக்கு பேராபத்து காத்திருப்பதாகவும், 2100ஆம் ஆண்டில் சென்னை, தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கடல்நீர் மட்டம் உயர்ந்து மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவும் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடத்திய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
காலநிலை மாற்றம் என்பது இன்றைய நவீன உலகில் இயற்கையின் மிகப்பெரிய சவாலாக உருவெடுத்து வருகிறது. இதன் விளைவாக இந்தியாவிலும் மழை மற்றும் வெப்பத்தின் தாக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் மனிதர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாகப் பாதிக்கப்படுவதுடன், பேரிடர்களும் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக, அதிகளவு மழையால் வெள்ள பாதிப்புகளும், அதிகளவு வெயிலால் வெப்ப அலை பாதிப்பும் ஏற்படுகிறது.
காலநிலை மாற்றத்தால் இந்த பூமி பந்திற்கு காத்திருக்கும் ஆபத்துகளை கருத்தில் கொண்டு, சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மையத்தின் கவுரவ பேராசிரியர் ஏ.ராமச்சந்திரன் தலைமையிலான குழு ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியது. அந்த ஆய்வின் முடிவுகளில் பல்வேறு அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்த பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன், "கடல்நீர் மட்டத்தின் அளவு உயர்வு என்பது காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பாகும். இதன் விளைவாக புவியின் வெப்பம் அதிகரித்து வருவதுடன் கடல் வெப்பமும் அதிகரித்து பனிப்பாறைகள் வேகமாக உருகி வருகின்றன.
உலகளாவிய நிலையில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது கடலிலும் அதன் தாக்கம் எதிரொலிக்கிறது. இதன் விளைவாக இந்தியாவின் 7,500 கி.மீ நீள கடற்கரை பகுதியில் கடலோர சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்புகளில் ஏற்பட்டு வரும் அபாயங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்துள்ளோம்.
அதில், தட்பவெப்பநிலை மாற்றத்தால், இந்தியாவில் கடல் நீர்மட்டம் ஆண்டிற்கு 3.4 மில்லிமீட்டர் வரை உயர்ந்து வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதே நிலை நீடித்தால் 2100-க்குள் இந்தியாவில் 24 செ.மீ வரை கடல்நீர் மட்டம் உயரும் அபாயம் உள்ளது. வருடத்திற்கு 3.4 மிமீ என்பது தற்போது மிகவும் சிறிய அளவாக தெரியலாம். ஆனால் நாளடைவில் இது பேராபத்தை ஏற்படுத்தும்.
நிலப்பரப்பில் பெய்யும் மழை ஆறுகளில் கலந்து முகத்துவாரங்களின் வழியாக கடலில் கலக்கும். ஆனால், முகத்துவாரங்களின் நீர்புகும் பகுதியில் கடல்நீர் மட்டம் அதிகரிக்கும்போது, ஆற்றுநீர் உள்புகுதலில் பாதிப்பை ஏற்படும். இது ஆற்றில் வெள்ளம் மற்றும் அரிப்பை அதிகரிக்கும்," என்றார்.
சென்னைக்கு காத்திருக்கும் ஆபத்து
மேலும் அவர் கூறும்போது, "இந்தியாவில் உள்ள 9 மாநிலங்கள், 4 யூனியன் பிரதேசங்களில் கடல்நீர் மட்டம் உயர்வு குறித்து ஆய்வு செய்தோம். அதன்படி, மேற்கு கடற்கரையில் 5 மாநிலங்களில் உள்ள குஜராத்தின் கண்ட்லா மற்றும் ஓகா, மகாராஷ்டிராவின் மும்பை, காேவாவின் மர்மகோவா, கர்நாடகாவின் கார்வார், கேரளாவின் கொச்சின் ஆகிய பகுதிகள்; கிழக்கு கடற்கரையில் உள்ள தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி, நாகப்பட்டினம் மற்றும் சென்னை; ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் விசாகப்பட்டினம்; ஒடிசாவில் பாரதீப், மேற்கு வங்காளத்தில் காங்க்ரா, ஹால்டியா மற்றும் டயமண்ட் ஹார்பர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு அதிகளவில் பாதிப்புகள் காத்திருக்கிறன.
இதேபோன்று நாகப்பட்டினம், விசாகப்பட்டினம், சுந்தர வனப்பகுதிகள் அதிக வெள்ளம் மற்றும் மண் அரிப்புடன்கூடிய மிக ஆபத்தான பகுதிகளாகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. கார்பன் -டை ஆக்சைடு அதிகரிப்பால் 2100 ஆம் ஆண்டில் கடல்நீர் மட்டம் 25 சென்டிமீட்டர் முதல் 110 சென்டிமீட்டர் வரையில் உயரக்கூடும்," என்று எச்சரிக்கிறார் ராமச்சந்திரன்.
அதிக பாதிப்பை எதிர்கொள்ளும் வங்காள விரிகுடா
அத்துடன், " காலநிலை மாற்றம் காரணமாக, வங்காள விரிகுடா கடற்கரை பகுதிகள் மழை மற்றும் சூறாவளிகளால் அதிக பாதிப்பை எதிர்கொள்கின்றன. 1992 மற்றும் 2003 ஆண்டிற்கு இடையில் கிழக்கு கடற்கரை பகுதிகளில் 62 (87 சதவீதம்) புயல்கள் கரையை கடந்ததாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதே காலகட்டத்தில் அரபிக் கடல் கடற்கரை பகுதிகளில் 9 (13 சதவீதம் மட்டுமே) புயல்கள் மட்டுமே கரையைக் கடந்துள்ளன.
இயற்கை பேரிடர்களால் 2100-இல் நிலப்பரப்பில் தண்ணீரால் பல்வேறு பாதிப்பு ஏற்படும். பருவம் தவறிப் பெய்யும் மழையால் டெல்டா பகுதிகளில் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. ஆறுகளில் தண்ணீர் இல்லாத நிலையும் ஏற்படும். மேலும், திடீரென மழை கொட்டித் தீர்க்கும். குறிப்பாக, கேரளாவில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த பாதிப்புகள் இருக்கும். ஆய்வின் முடிவுகளை மத்திய மற்றும் மாநில அரசுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளோம்,” என்று ராமச்சந்திரன் கூறினார்.
மேலும் பேசிய அவர், "இந்த பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்வதற்கு ஏரிகளையும், குளங்களையும் உருவாக்கி நீரை சேமித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். வெள்ள பாதிப்பை தடுப்பதற்கு வடிகால்களை அமைக்க வேண்டும். பேரிடர் மேலாண்மையை உருவாக்கி அதனை கையாள வேண்டும்.
இந்தியாவின் கடலோர மக்களைப் பாதுகாப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட தகவமைப்பு கட்டமைப்புகளின் அவசியத்தை இந்த ஆராய்ச்சி அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது. அறிவியல்பூர்வமான கணிப்புகளுடன், துரிதப்படுத்தப்பட்ட காலநிலை தாக்கங்களுக்கு மத்தியில், முக்கிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் வாழ்வாதாரங்களுக்கு ஏற்படும் அபாயங்களைக் குறைக்க முடியும்,” என்று ராமச்சந்திரன் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றார்.