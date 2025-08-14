ETV Bharat / state

தனியார் பொறியியல் கல்லூரி பேராசிரியர்களின் விவரங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சரி பார்க்கப்படும்: அண்ணா பல்கலை. அதிரடி! - PRIVATE COLLEGE LECTURES LIST

தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்களின் விவரங்கள் இனி ஒவ்வொரு மாதமும் ஆதார் பயோமெட்ரிக் அடிப்படையில் சரிபார்க்கப்படும் என்று அண்ணா பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கோப்புப்படம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 6:28 PM IST

1 Min Read

சென்னை: தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்களின் விவரங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சரிபார்க்கப்படும் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து பொறியியல் கல்லூரிகளும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் இணைவு அங்கீகாரம் பெற வேண்டும். அவ்வாறு ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரி அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இணைவு அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு முதலில், அகில இந்தியத் தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்று இருக்க வேண்டும். மேலும், அதற்கான உட்கட்டமைப்பு, ஆசிரியர்கள் நியமனம், ஆய்வகம் போன்ற வசதிகளும் சரியாக இருக்க வேண்டும்.

இந்நிலையில், 2025 - 26 கல்வியாண்டுக்கான இணைவு அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திடம் விண்ணபித்த சுமார் 420 பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல், மே மாதங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

அந்த ஆய்வில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள், இணைவு அங்கீகாரம் பெறுவதற்காக பேராசிரியர் நியமனம் குறித்து போலியான கணக்கு காண்பித்தது கண்டறியப்பட்டது. மேலும், தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் பேராசிரியர்கள் குறைபாடு இருந்ததும், பேராசிரியர்கள் சரிபார்ப்பில் தேக்கம் இருந்ததும் ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது.

இந்த விவகாரம் குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழகம் பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில், ஆய்வில் குழப்பங்கள் கண்டறியப்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் உடனடியாக அதனை சரி செய்ய வேண்டும் என்ற நிபந்தனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் அவற்றை சரி செய்யாத கல்லூரிகளில் நடப்பாண்டு மாணவர்கள் சேர்க்கை அனுமதியும் மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், ஆகஸ்ட் 11,12 ஆகிய தேதிகளில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்களின் ஆதார் மற்றும் பிற விவரங்கள் இணையதளம் வழியே சரிபார்க்கப்பட்ட நிலையில் இனி ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படும் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில் இனி ஒவ்வொரு மாதமும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்களின் ஆதார் உள்ளிட்ட விவரங்கள் இணையதளம் வழியே சரிபார்க்கப்பட உள்ளது என்று பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

தனியார் பொறியியல் கல்லூரிஅண்ணா பல்கலைக்கழகம்ANNA UNIVERSITYANNA UNIVERSITY PROCEDUREPRIVATE COLLEGE LECTURES LIST

