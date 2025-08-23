தேனி: ஆண்டிபட்டி அருகே அரசு பள்ளி வளாகத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் நிர்வாண நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து மோப்ப நாய் உதவியுடன் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
விசாரணையில், தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள தெப்பம்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் பெரியசாமி மகன் தங்கமலை (43). சொந்தமாக ஆட்டோ வைத்து ஓட்டுநராக தொழில் செய்து வந்த இவருக்கு திருமணம் முடிந்து இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், தங்கமலை இன்று (ஆகஸ்ட் 23) காலை தெப்பம்பட்டி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில், உடலில் ஆடைகளின்றி நிர்வாண நிலையில் சடலமாக கிடந்துள்ளார். அவரது உடல் முழுவதும் ரத்த காயங்கள் இருந்துள்ளன.
இது குறித்து அந்த வழியாக சென்றவர்கள் காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ஆண்டிபட்டி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவசுப்பு தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, தகவலின் பேரில் தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிநேக பிரியா நேரில் வந்து ஆட்டோ ஓட்டுநரின் உடலை பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார்.
மேலும், சம்பவ இடத்தில் மோப்ப நாய் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர் குழுவினர் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், தங்கமலையை கொலை செய்தது யார்? எதற்காக கொலை செய்தனர்? இதன் பின்னனியில் உள்ள காரணம் என்ன? இது கொலையா? தற்கொலையா? என்று பல்வேறு கோணங்களில் ஆண்டிபட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அரசு பள்ளி வளாகத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் ரத்த காயங்களுக்கு சடலமாக கிடந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.