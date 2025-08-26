ETV Bharat / state

கருணாநிதி பெயரை கூட உச்சரிக்கும் தகுதி மு.க.ஸ்டாலினுக்கு கிடையாது - அன்புமணி ஆவேசம்! - ANBUMANI SPEECH

ஓசூரில் டாடா நிறுவனத்திற்கு நிலம் கொடுத்தது தமிழ்நாடு அரசு. அதில் வேலை செய்கின்ற 15 ஆயிரம் பேரில் 2200 பேர் மட்டுமே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். மற்றவர்கள் சட்டீஸ்கர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து வந்து பணியாற்றுகின்றனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய அன்புமணி
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அன்புமணி (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது திமுக கொடுத்த 505 வாக்குறுதிகளில் 66 வாக்குறுதிகள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட்டு இருப்பதாக குறிப்பிட்டு, ''விடியல் எங்கே?'' என்ற புத்தகத்தை அன்புமணி வெளியிட்டார். அப்போது சமூக நீதி குறித்து பெரியார், அண்ணா பெயரை மட்டுமல்ல, கருணாநிதி பெயரை கூட உச்சரிக்கும் தகுதி ஸ்டாலினுக்கு கிடையாது என்று அன்புமணி பேசினார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சார்பில் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நூல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி இன்று (ஆகஸ்ட் 26) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் திமுக கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது கொடுத்த 505 வாக்குறுதிகளில் 66 வாக்குறுதிகள் மட்டுமே முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டு ''விடியல் எங்கே?'' என்கிற புத்தகத்தை அன்புமணி வெளியிட்டார்.

இந்த புத்தகத்தில் தமிழ் வளர்ச்சி, நிர்வாக சீர்திருத்தம், உழவர் நலன், நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள், மீனவர் நலன், மாணவர் நலன், வேலைவாய்ப்பு, தொழில் வளர்ச்சி, மின் கட்டணம் குறைவு, பொது விநியோக திட்டம், பெண்கள் பாதுகாப்பு, சமூக நீதி, வீட்டுவசதி, இந்து சமய அறநிலையத் துறை, பேருந்து கட்டணம் குறைப்பு என தனித்தனியே தலைப்பிடப்பட்டு 103 பக்கங்களில் நிறைவேற்றப்படாத வாக்குறுதிகளும், பகுதியளவு நிறைவேற்றப்பட்ட வாக்குறுதிகளும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

விடியல் எங்கே? என்ற புத்தகம் வெளியீடு
விடியல் எங்கே? என்ற புத்தகம் வெளியீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

புத்தகத்தை வெளியிட்டு அன்புமணி ஆற்றிய உரை

கல்வித் துறைக்கு திமுக கொடுத்த 33 வாக்குறுதிகளில் 6 வாக்குறுதிகள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. நீட் தேர்வு ரத்து, கல்விக் கடன் ரத்து என பொய் வாக்குறுதி கொடுத்த திமுகவை இன்னும் 6 மாதத்தில் மக்கள் ரத்து செய்வர். ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு வாரத்தில் நீட் தேர்வை ரத்து செய்வோம் என முதல்வரும், துணை முதல்வரும் தெருத் தெருவாக சென்று தேர்தலின்போது கூறியது பித்தலாட்ட அரசியல்.

எம்ஜிஆர் ஆட்சிக் காலம் முதல், ஆட்சியில் இருந்த அனைவரும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியையாவது திறந்தனர். ஆனால் முதன்முறையாக தற்போதைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சியில் ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியைக் கூட தொடங்கவில்லை.

தமிழகத்தில் 1.66 லட்சம் வகுப்பறைகள் உள்ளன. அதில் 1 லட்சம் வகுப்பறைகளுக்கு ஆசிரியர்கள் கிடையாது. 4 ஆயிரம் பள்ளிகள் ஓராசிரியர் பள்ளிகளாக உள்ளன. கல்விக்கு நிதி ஒதுக்குவதில் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு 20வது இடத்தில் உள்ளது.

மூன்றரை லட்சம் இளைஞர்களுக்கு அரசு வேலை என்ற வாக்குறுதி வழங்கிய திமுக இதுவரை 44 ஆயிரம் வேலைவாய்ப்புகளையே கொடுத்துள்ளது. அதிலும் 15 ஆயிரம் பேர் தற்காலிக பணியிலேயே நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஓசூரில் டாடா நிறுவனத்திற்கு நிலம் கொடுத்தது தமிழ்நாடு அரசு. அதில் வேலை செய்யும் 15 ஆயிரம் பேரில் 2200 பேர் மட்டுமே தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள். மற்றவர்கள் சட்டீஸ்கர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து வந்து வேலை செய்கின்றனர்.

தனியார் நிறுவன வேலைவாய்ப்பில் 75 சதவீத இளைஞர்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பர் என்ற வாக்குறுதியை திமுக நிறைவேற்றாதது ஏன்? மின் கட்டணத்தை குறைப்போம் என்று கூறி விட்டு 4 ஆண்டில் மின் கட்டணத்தை 4 முறை உயர்த்தியுள்ளனர்.

மின் துறையில் 14 ல் ஒரு வாக்குறுதியை மட்டுமே நிறைவேற்றியுள்ளனர். தனியாரிடம் இருந்து கமிஷனும், லஞ்சமும் வாங்குவதற்காக 3 மடங்கு அதிக விலை கொடுத்து மின்சாரம் வாங்குகின்றனர். மாதாந்திர மின் கணக்கீடு என, மிகப் பெரும் மோசடி வாக்குறுதியை தந்துள்ளனர்.

பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தால் போதுமா? அத்துடன் அரசின் பொறுப்பு அனைத்தும் முடிந்து விடுமா?

திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பெரிய மாவட்டங்களில் அமைச்சர்கள் குறுநில மன்னர்கள் போன்று செயல்படுவதால் மு.க.ஸ்டாலினால் புதிய மாவட்டங்களை உருவாக்க முடியவில்லை. கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாதது குறித்து பொதுவெளியில் தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சருடன் விவாதம் நடத்த தயாராக இருக்கிறேன்.

இவ்வாறு அன்புமணி உரையாற்றினார்.

