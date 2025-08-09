சென்னை: தனக்கும், ராமதாஸூக்கும் பிரச்சனையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றே ஒரு குள்ளநரிக்கூட்டம் செயல்படுவதாக அன்புமணி ராமதாஸ் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு கூட்டம் சென்னை மாமல்லபுரத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி, பொதுச்செயலாளர் வடிவேல் ராவணன், பொருளாளர் திலகபாமா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அடுத்த ஓராண்டுக்கு அதே பொறுப்புகளில் தொடர்வார்கள் என்றும், பாமகவின் உட்கட்சி தேர்தல் 2026ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்தப்படும் எனவும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
பாமக தலைவர் யார்?
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அன்புமணி, “நம்முடைய கட்சி ஜனநாயக கட்சி, தொண்டர்கள் நீங்கள் யாரை கட்சியின் தலைவராக வேண்டும் என நினைக்கிறீர்களோ அவர்தான் தலைவர். ஆனால் இன்று கட்சியில் நடப்பது நான் கனவிலும் நினைத்து பார்க்காதது. இதனால் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறேன், என் முகத்தை பார்த்தால் நீங்களே அதனை கண்டுபிடித்து விடுவீர்கள். இரவும், பகலும் இந்த பிரச்சனைதான் மனதில் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. கட்சியை வழிநடத்த வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக நிற்கிறேன். அதே நேரத்தில் நான் பிடிவாதக்காரன் கிடையாது” என்றார்.
திமுகவை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம்
தொடர்ந்து 2026 தேர்தல் கூட்டணி குறித்து பேசியவர், “வரும் தேர்தலில் யார் வரவேண்டும்? யார் வரக்கூடாது? என்று நமக்கு இரண்டு இலக்குகள் உள்ளது. இப்போதைய இலக்கு திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது. திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்புவோம். திமுக ஆட்சி அமைக்க கூடாது என்பதில் நாம் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். நாம் நல்லதொரு கூட்டணியை அமைத்து ஆட்சிக்கு வருவோம்” என்றார்.
டாக்டர் ராமதாசு குலதெய்வம்
மேலும் பேசிய அவர்"டாக்டர் ராமதாஸ் தான் நம்முடைய குலதெய்வம். சில நேரங்களில் சாமிக்கு கோபம் வரும் அதன் பிறகு நாம் காவடி எடுப்போம், தீ மிதிப்போம். ஆனால், இங்கு நமது சாமியிடம் பிரச்னை இல்லை. அனைத்து பிரச்னைக்கும் காரணம் பூசாரிகள் தான். நாம் சாமிக்கு என்னென்ன வழிபாடு செய்ய வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம். ஆனால் பூசாரிகள் தடையாக இருக்கிறார்கள்.
ஐயாதான் நம்முடைய வழிகாட்டி. உருவத்தில் அவர் இங்கே இல்லை என்றாலும் உள்ளத்தில் இருக்கிறார். ஆகையால், ஐயாவுக்கென நிரந்தரமாக இங்கே ஒரு நாற்காலி போடப்பட்டுள்ளது. அவர் இங்கே வந்து அமருவார் என நம்புகிறேன். ஐயா தான் நம் கட்சியின் நிறுவனர். அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது.
பதவி ஆசை கிடையாது
எனக்கு இந்த தலைவர் பதவி மீது ஆசை கிடையாது. நான் நினைத்திருந்தால் 15 ஆண்டுகள் முன்பே தலைவர் பதவியை கேட்டு வாங்கி இருப்பேன். என்னுடைய நோக்கம் சமுதாயத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதுதான். பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ரத்தத்தாலும் வியர்வையாலும் உருவான இயக்கம். இந்த இயக்கத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காக உழைத்து வருகிறேன்” என்றார்.
பேச்சுவார்த்தையை கெடுத்துவிடுகிறார்கள்
ஐயாவுடன் 40 முறைக்கு மேல் நான் பேசி விட்டேன். நேற்று கூட நான் பேசினேன். குடும்பம், உறவு, நண்பர்கள், தெரிந்தவர்களை வைத்து பேசிக் கொண்டே தான் இருக்கிறோம். காலையில் அய்யா சரி என ஒத்துக்கொள்ளுவார். ஆனால், இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பூசாரிகள் கெடுத்து விடுகிறார்கள். அதனால், மாலையில் அவர் மறுத்துவிடுகிறார். இரண்டு பேரும் சேர்ந்து கையெழுத்து போடும் அதிகாரத்தை வைத்துக் கொள்வோம் என பேசினோம். அதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பு டாக்டர் ராமதாஸ் ஒப்புதல் கொடுத்தார். ஆனால், அதன் பிறகு நான் மட்டும்தான் கையொப்பம் போடுவேன். அந்த அதிகாரம் எனக்கு மட்டும்தான் வேண்டும் என கேட்டார், அதற்கு நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை” என்றார்.
