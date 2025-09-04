தருமபுரி: இந்தியாவில் அதிக போதைப் பழக்கம் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு, இது மிகப்பெரிய ஆபத்து என அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.
தருமபுரியில் முன்னாள் எம்பி பாரிமோகன் மகன் திருமணத்தை பாமக தலைவர் அன்புமணி தலைமையேற்று நடத்தி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அன்புமணி, "இது கல்யாண மேடை என்பதால், அரசியல் பேச மாட்டேன். தமிழ்நாட்டில் தருமபுரி மாவட்டத்தில் தான், போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளது.
கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் இங்கு தெருத்தெருவாக கிடைக்கின்றன. இது மிகப்பெரிய ஆபத்து. மதுவை விட ஆபத்து போதைப்பொருள். எண்ணெய், மாத்திரை என ஏதேதோ வருகிறது. இந்தியாவில் அதிக போதைப் பழக்கம் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு.
தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறோம். இது ஒரு சாதிக்கான பிரச்சனை இல்லை, வளர்ச்சிக்கான பிரச்சனை. அனைத்து சமுதாயமும் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள்? என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் கேட்கிறோம். இது வன்னியர் சமூகத்திற்கான பிரச்சனை இல்லை.
இடஒதுக்கீட்டை அதில் முன்னேறிய சமுதாயத்தினரே பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எல்லோருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும். இடஒதுக்கீடு என்பது ஒரு பகுதி தான். கணக்கெடுப்பு நடத்தி கடன், வீடு கட்டி கொடுப்பதற்கு தான் முதலமைச்சரை வலியுறுத்துகிறோம். இதற்கு முதலமைச்சர் கையெழுத்துப் போட வேண்டும். தெரு நாய்கள், மாடுகள், பறவைகள் கணக்கெடுப்பு உள்ளது. மகளிர் உரிமைத் தொகை பெறும் பெண்கள் கணக்கெடுப்பு உள்ளது. ஆனால் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு வழங்க கணக்கெடுப்பு இல்லை.
எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சொல்கிறார். பக்கத்தில் உள்ள கர்நாடகா, தெலங்கானாவில் கணக்கெடுப்பு நடத்தி, கடனுதவி, வீடு கட்டி கொடுத்துள்ளனர். இது தான் சமூகநீதி. ஆனால் எங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என முதலமைச்சர் பொய் சொல்லி வருகிறார்.
ஊராட்சி தலைவருக்கே அதிகாரம் இருக்கும் போது, முதலமைச்சருக்கு அதிகாரம் இல்லையா? சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை, சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு என பெயர் மாற்றிக் கொள்ளுங்கள். இரண்டரை லட்சம் அரசு ஊழியர்கள், இரண்டு மாதம், 500 கோடி ரூபாய் இருந்தால், சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்தி விடலாம். இதற்கு முதலமைச்சருக்கு மனமில்லை” என தெரிவித்தார்.