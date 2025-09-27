''தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு திமுக துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது'' - அன்புமணி விமர்சனம்!
கர்நாடகா, தெலங்கானா, பீகார், ஒடிசா, ஆந்திரா, ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். சில மாநிலங்களில் நடத்தி முடித்து விட்டார்கள்.
Published : September 27, 2025 at 5:06 PM IST
திண்டுக்கல்: தமிழக மக்களுக்கு திமுக துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது என அன்புமணி ராமதாஸ் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
அன்புமணி, "உரிமை மீட்க தலைமுறை காக்க" என்ற தலைப்பில் 100 நாட்கள் நடைபயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்தவகையில் இன்று திண்டுக்கல்லுக்கு வருகை தந்த அவர், மேட்டுப்பட்டி தேவாலயத்தில் பங்குத்தந்தை செல்வராஜ் மற்றும் கிறிஸ்தவ வன்னிய சமூக மக்களை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அன்புமணி கூறியதாவது:
கர்நாடகாவில் அரசு நடத்துகிற சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு தடை கிடையாது. சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு மத்திய அரசுக்கு மட்டுமல்ல. மாநில அரசுக்கும் முழு அதிகாரம் இருக்கிறது. மாநில அரசு கொள்கை முடிவெடுத்திருக்கிறார்கள். கர்நாடகாவில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தாராளமாக நடத்தலாம் என்று கர்நாடக உயர்நீதிமன்றமே தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கிறது.
இதற்கு பிறகும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "எங்களுக்கு கணக்கெடுப்பு நடத்த உரிமை கிடையாது. அதிகாரம் இல்லை என்று சொன்னால், நிச்சயமாக மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். சமூக நீதி என பேசுகின்ற திமுக அரசு சமூக நீதிக்கு எதிராக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எவ்வளவு பெரிய துரோகத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு திமுக செய்து கொண்டிருக்கிறது?
இந்தியாவில் கர்நாடகா, தெலங்கானா, பீகார், ஒடிசா, ஆந்திரா, ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களில் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்திக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். சில மாநிலங்களில் நடத்தி முடித்து விட்டார்கள்.
இனியாவது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உடனடியாகத் தமிழ்நாட்டிலே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும். இல்ல உங்களுக்கு சாதிப் பெயர் பிடிக்கலை என்றால் சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு என்று பெயரை மாத்திக்கோங்க. இது அவசியமானது.
இது ஏதோ ஒரு சாதிப் பிரச்சனை கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடி குடும்பங்களுடைய நிலையை நாம் கண்டறிய வேண்டும். இப்ப இருக்கிற கணக்கெடுப்பு வெள்ளக்காரன் காலத்துல 1931-ல் எடுத்த கணக்கெடுப்பு, 90 ஆண்டுகளாக அத வெச்சி தான் நம்ம ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ எடுக்கின்ற கணக்கெடுப்பு துல்லியமாக நவீனத் தொழில்நுட்பங்களோடு எடுக்கலாம். அடுத்து 50 ஆண்டுகள் இந்தக் கணக்கெடுப்பை பயன்படுத்தலாம்.
சமூக நீதிக்கும், எங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாதுன்னு தொடர்ந்து சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் சரியான பாடத்தைப் புகட்டுவார்கள். இது தமிழ்நாட்டின் இன்றைய உயிர் நாடிப்பிரச்னை. இது எல்லாச் சமுதாயத்துக்கும் சார்ந்த பிரச்னை. பட்டியலின சமுதாயத்துக்குத் தான் அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஏன் என்றால் பட்டியலின சமுதாயத்துக்கு இன்னும் 2% கூடுதலாக அதிக இடஒதுக்கீடு கொடுக்க வேண்டும்" என அன்புமணி கூறினார்.