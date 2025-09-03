ETV Bharat / state

பாமக உறுப்பினர் அட்டையில் அன்புமணி புகைப்படம் நீக்கம்! ராமதாஸ் இன்று முக்கிய முடிவு!! - PMK MEMBERSHIP CARD

இன்று நடைபெறும் நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் மருத்துவர் ராமதாஸ் அன்புமணியை கட்சி பொறுப்பில் இருந்து நீக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 3, 2025 at 7:31 AM IST

விழுப்புரம்: பாமக புதிய உறுப்பினர் அட்டையில் இருந்து அன்புமணியின் புகைப்படம் நீக்கப்பட்டுள்ளது அக்கட்சியில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாமக நிறுவனா் ராமதாஸுக்கும், அவரது மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கட்சி அதிகாரம் குறித்த மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த மாதம் 19 ஆம் தேதி ராமதாஸ் தலைமையில் நடைபெற்ற பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு கூட்டத்தில், கட்சியின் விதிகளுக்குப் புறம்பாக நடந்ததாக அன்புமணி மீது 16 குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. மேலும், இது குறித்து ஆக.31க்குள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் அன்புமணிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், இந்த கடிதத்துக்கு அன்புமணி தரப்பில் எந்த பதிலும் அனுப்பப்படவில்லை.

இதனிடையே, நேற்று பாமக மாவட்டத் தலைவா்கள், மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது இதற்கு பா.ம.க. நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் தலைமை தாங்கினார். கவுரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி, வன்னியர் சங்க தலைவர் பு.தா.அருள்மொழி, தலைமை நிர்வாக குழு உறுப்பினர் ஸ்ரீகாந்தி, தலைமை நிலைய செயலாளர் அன்பழகன், பேராசிரியர் தீரன் உள்பட பாமக மற்றும் வன்னியர் சங்கத்தைச் சேர்ந்த 100-க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

பாமக புதிய உறுப்பினர் அட்டை
பாமக புதிய உறுப்பினர் அட்டை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த கூட்டத்தில் டாக்டர் அன்புமணி மீது எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும், பாமக ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு அளித்துள்ள அறிக்கை தொடர்பாகவும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் குறித்தும் நிர்வாகிகளிடம் ராமதாஸ் ஆலோசனை செய்ததாக தெரிகிறது.

இதனிடையே தைலாபுரம் இல்லத்தில் பாமகவின் உறுப்பினர் அடையாள அட்டை மற்றும் உறுப்பினர் படிவம் புதிதாக அச்சிடப்பட்டுள்ளது. அதில் டாக்டர் அன்புமணி புகைப்படம், பெயர் இடம்பெறவில்லை. இதற்கு முன்பு டாக்டர் ராமதாஸ் மற்றும் டாக்டர் அன்புமணி ஆகிய இருவரின் புகைப்படங்களுடன் பெயர் இடம்பெற்று இருக்கும். ஆனால், தற்போது டாக்டர் ராமதாஸ் படம் மற்றும் பெயர் மட்டுமே இடம் பெற்றுள்ளது.

இந்த சூழலில் உறுப்பினர் படிவம் மற்றும் அடையாள அட்டைகளில் அவரது படம் நீக்கம் செய்யப்பட்டு இருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசும் பொருளாக உள்ளது. இன்று நடைபெறும் நிர்வாக குழு கூட்டத்தில் மருத்துவர் ராமதாஸ் அன்புமணியை கட்சி பொறுப்பில் இருந்து நீக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. டாக்டர் அன்புமணி மீது எந்த மாதிரியான நடவடிக்கையை டாக்டர் ராமதாஸ் எடுக்க உள்ளார் என்று பலரும் எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள்.

