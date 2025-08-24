சென்னை: ஒரு அரசியல் கட்சி தொடங்கிவிட்டோம் என்பதற்காக விஜய் கடந்த காலத்தை மறந்துவிட்டு பேசுவது சரியல்ல என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் காட்டமாக கூறியுள்ளார்.
தமிழர் மரபு அறக்கட்டளை என்னும் பன்னாட்டு அமைப்பின் வெள்ளி விழா கருத்தரங்கம், சென்னை அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். இந்த விழாவை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது தமிழின் தொன்மை மற்றும் கீழடி குறித்து பேசிய அவர், “திமுக அறிவு சார்ந்துதான் தமிழை உயர்த்திப் பிடிக்க நினைக்கிறது. ஆனால், பாஜக போன்ற அரசியல் கட்சிகள் தமிழ் 2,000 ஆண்டுகள் பழமையானது எனவும், சமஸ்கிருதம் போன்ற மொழிகள் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானவை எனக்கூறி நமது வரலாற்றை மறைக்கப் பார்க்கிறார்கள்.
தமிழினம் 5,300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இரும்பை பயன்படுத்தியிருக்கிறது. ஆனால் அதை மூடி மறைக்கின்ற வேலையை மத்திய அரசு செய்து வருகிறது. ஆனால், திமுக தமிழின் பெருமையை உலக அரங்கிற்கு எடுத்து செல்வதற்கான முயற்சியில் இறங்கியுள்ளது. அந்த வகையில், அடுத்து ஆண்டு ஜனவரி மாதம் பன்னாட்டு புத்தக கண்காட்சிக்கு 100 நாடுகளில் இருந்து புத்தகம் மற்றும் தமிழ் மொழி மீது ஆரவமுள்ளவர்களை வரவழைக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து தவெக விஜய் மதுரை மாநாட்டில் திமுக கபட நாடகமாடுவதாகவும், முதலமைச்சரை 'அங்கிள்' என அழைத்தது குறித்து கேட்டதற்கு, பதிலளித்த அவர் “ஒரு இயக்கதின் தலைவரை, 50 ஆண்டுகளை பொது வாழ்க்கைகாக கொடுத்த ஒருவரை மரியாதை இல்லாமல் விஜய் பேசியது தவறு. கருணாநிதியின் குடும்பத்துடன் விஜய்யின் குடும்பம் நெருக்கமான உறவு கொண்டவர்கள். உதயநிதியின் நல்ல நண்பனாக இருந்தவர். ஆனால், இன்று ஒரு அரசியல் கட்சி தொடங்கிவிட்டோம் என்பதற்காக அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு பேசுவது சரியல்ல.
விஜய்யின் முதல் மாநாட்டில் தவெக தொண்டர்கள் விசில் அடிச்சான் குஞ்சுகள் போல் இருக்க கூடாது என கூறியிருந்தார். ஆனால், இந்த மாநாட்டில் தவெக தலைவர் தான் தெளிவு இல்லாமல் பேசினார். தொண்டர்கள் தெளிவாக,பக்குவத்துடன் இருந்தனர்” என்று அன்பில் மகேஸ் கூறினார்.
இதையடுத்து அவரிடம், பாஜக பூத் கமிட்டி மாநாட்டில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, ' திமுகவை வேறோடு பிடிங்கி எறிய வேண்டும்' என்று கூறியது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு, "அமித் ஷாக்கு தமிழ்நாடு அரசியல் பற்றி தெரியவில்லை. 75 ஆண்டுகள் பழமையான கட்சி திமுக. நான்கு தலைமுறைகளையும் சேர்ந்த தொண்டர்கள் திமுகவில் உள்ளனர். அவர்களுக்கு இருக்கும் அரசியல் சிந்தனை தெளிவானவை. அரசியல் என்றால் என்ன? சமத்துவம் என்றால் என்ன? என்பதே அமித் ஷாவுக்கு இல்லை. திமுக கல்வி, சமூக நீதியுடன் சேர்ந்து வளர்ந்த அரசியல் கட்சி" என்று அன்பில் மகேஸ் பதிலளித்தார்.