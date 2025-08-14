ETV Bharat / state

“ஆர்எஸ்எஸ் மனநிலையுடன் அவதூறு பரப்பும் ஆளுநர்” - அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பதிலடி! - ANBIL MAHESH SLAMS RN RAVI

அரசுப் பள்ளிகளின் மீது அக்கறை இருந்தால், டெல்லியை நோக்கி “தமிழ்நாட்டிற்கு தர வேண்டிய கல்வி நிதி என்னவானது?” என்று கேளுங்கள் என ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு அன்பில் மகேஸ் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 8:55 PM IST

சென்னை: ஆர்.எஸ்.எஸ் மனநிலையுடன் எப்போதும் தமிழக அரசுப் பள்ளிகள் மீது அவதூறு பரப்பி வருவதாக, ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மீது அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

‘தமிழ்நாட்டில் அரசுப்பள்ளி கல்விச் சூழல் தொடர்ந்து சரிந்து வருவதாக’ ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமது சுதந்திர தின உரையில் இன்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

அவரது உரைக்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி அவரது எக்ஸ் தளத்தில், "ஆர்.எஸ்.எஸ் மனநிலையுடன் எப்போதும் அரசுப் பள்ளிகள் மீது அவதூறு பரப்பும் ஆளுநரே! ஏழை மாணவர்களின் படிப்பின் மீது அக்கறை உள்ளவர் போல, “நானும் தமிழ்நாட்டில்தான் இருக்கிறேன்” என்பதை காட்டிக்கொள்வதற்காக நான்கைந்து மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பள்ளிக்கல்வி த்துறையை நோக்கி இப்படி பேசுவது உங்களின் வாடிக்கையாகிவிட்டது.

எங்கள் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் நிகழ்த்தி காட்டும் சாதனைகள் எண்ணிலடங்காதது. சாதனையாளர்களை மக்களும், திராவிட மாடல் அரசும் கொண்டாடி வருகிறது. கமலாலயத்தின் ASER எனும் போலி அறிக்கையை உயர்த்திப்பிடிக்கும் நீங்கள், அரசுப் பள்ளிகளின் மீது அக்கறை இருந்தால் டெல்லியை நோக்கி “தமிழ்நாட்டிற்கு தர வேண்டிய கல்வி நிதி என்னவானது?” என்று கேளுங்கள்,” என பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, ஆளுநர் ரவியின் உரையில், “தனியார்துறை, பொதுத்துறை ஆகிய இரண்டிலும் நாட்டிலேயே தமிழ்நாட்டில் தான் மிகச்சிறந்த கல்வித்துறை உள்கட்டமைப்புகள் உள்ளன. ஏழைகள், விளிம்புநிலையில் இருப்போருக்கு, அரசின் கல்விக் கட்டமைப்புகள் ஒரே நம்பிக்கை. நமது இளைஞர்களில் 60% பேர் அரசு நடத்தும் பள்ளிகளில்தான் படிக்கின்றனர். சமூகத்தில் அவர்கள் பெரும்பாலும் வறிய நிலை மற்றும் விளிம் புநிலையில் இருப்பவர்கள்.

ஆனால், இந்த பள்ளிகளில் கற்றல், கற்பித்தல் தரநிலைகள் அதிக வீழ்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. ஒவ்வோர் ஆண்டும் தொடர்ச்சியாக, ASER அறிக்கை எனப்படும் கல்வித்தரம் பற்றிய வருடாந்திர அறிக்கை, அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் கற்றல், தேசிய சராசரியை விட மிகவும் குறைவானதாக இருக்கும் அதிர்ச்சி உண்மையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களால் இரண்டு இலக்க கூட்டல்-கழித்தல்களைக் கூட செய்ய இயலவில்லை. தமிழ்நாட்டில் அரசுப்பள்ளி கல்விச் சூழல் தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது.

வேலைவாய்ப்புகளின்றி வெறும் படிப்புச் சான்றிதழ்களைப் பெற்றவர்களாக மாணவர்கள் வெளியேறுகிறார்கள். தரமான கல்வியில்லாத நிலையில், அவர்களால் ஒருபோதும் சமூக மற்றும் பொருளாதார பாகுபாடுகளை கடந்து, கண்ணியத்துடன் வாழமுடியாது." என்று அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

