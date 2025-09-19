இந்திய அரசியலில் வாரிசுகளின் தாக்கம்! வெளியான அதிரடி சர்வே - தமிழ்நாட்டில் எத்தனை வாரிசுகள் தெரியுமா?
இந்திய அரசியலில் வாரிசுகளின் எண்ணிக்கை உத்தரப்பிரதேசத்தில் மிக அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக அரசியல் பின்புலம் உள்ள 141 பேர் (23%) அந்த மாநிலத்தில் எம்பி, எம்எல்ஏ, எம்எல்சிக்களாக உள்ளனர்.
Published : September 19, 2025 at 3:25 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் வாரிசு அரசியல் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகி விட்டது. குறிப்பாக கடந்த இரண்டு தசாப்தங்களாக இந்திய அளவில் வாரிசுகள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதும், தொடர்ந்து முக்கிய பதவிகளில் அமர்த்தப்படுவதும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
அந்த வகையில் ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களுக்கான சங்கம் (ADR) மற்றும் தேசிய தேர்தல் கண்காணிப்பு (NEW) அமைப்புகள் வாரிசு அரசியல் தொடர்பாக விரிவான பகுப்பாய்வை வெளியிட்டுள்ளன.
அதில் உள்ள தகவலின் படி, இந்தியாவில் மக்களவை, மாநிலங்களவை, சட்டமன்றங்கள் மற்றும் சட்ட மேலவை உறுப்பினர்கள் என மொத்தம் 5,204 பேர் உள்ளனர். அவர்களில் 1,107 (21%) உறுப்பினர்கள் அரசியல் பின்புலம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். இத்தகைய அரசியல் பின்புலம் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை மொத்த உறுப்பினர்களோடு ஒப்பிடுகையில் 5-ல் ஒன்றாக உள்ளது.
இந்திய அளவில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் வாரிசுகளின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ளது. குறிப்பாக அரசியல் பின்புலம் உள்ள 141 பேர் (23%) அந்த மாநிலத்தில் எம்பி, எம்எல்ஏ அல்லது எம்எல்சிக்களாக உள்ளனர். இந்த பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் உள்ளது. இந்த மாநிலத்தில் அரசியல் பின்புலம் உள்ள 129 பேர் (32%) தேர்தலில் போட்டியிட்டு பதவிகளில் இருக்கிறார்கள். பீகார், கர்நாடகா, ஆந்திரா, மத்தியப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.
இந்த பட்டியலில் 7-ஆவது இடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளது. குறிப்பாக நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என 281 பேரிடம் தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்ட நிலையில், அதில் 43 பேர் அரசியல் தொடர்பு உள்ள குடும்பங்களில் இருந்து வந்துள்ளனர். இது தமிழகத்தில் உள்ள மொத்த உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையில் 15% ஆகும். மேலும், அரசியல் பின்புலம் உள்ள ஆண் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 39 (15%), பெண் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 4 (22%) ஆக உள்ளது.
குறிப்பாக இந்த 43 பேரில் திமுகவை சேர்ந்த 30 பேரும், காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த 9 பேரும், தமாகா (மூப்பனார்) 1, அதிமுக 3 என உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
குறிப்பாக, தற்போதுள்ள நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் திமுகவில் 6 மக்களவை, 2 மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள், மற்றும் 22 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசியல் பின்புலம் கொண்ட குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். காங்கிரஸ் கட்சியில் 6 எம்பிக்கள் மற்றும் 3 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். அதிமுகவில் 1 எம்பி மற்றும் 2 எம்எல்ஏக்கள் வாரிசு பின்புலத்தை கொண்டவர்களாக உள்ளனர்.