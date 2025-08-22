ETV Bharat / state

''பள்ளியில் பாலியல் தொல்லை'' - 585 மாணவிகளிடம் 7 மணி நேரம் விசாரணை; வசமாக சிக்கும் 2 ஆசிரியர்கள்! - POLLACHI SEXUAL HARASSMENT

இசை ஆசிரியர் நடனம் கற்றுக்கொடுக்கும்போது மாணவிகளின் உடலில் அத்துமீறி கை வைப்பதோடு, தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்த்து வந்துள்ளார். அதேபோல் தாவரவியல் ஆசிரியரும் மாணவிகளை தட்டிக்கொடுத்து ஊக்குவிப்பது போல் பல்வேறு இடங்களில் கை வைத்துள்ளார்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 10:51 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள அரசு பள்ளியில் பாலியல் தொல்லை கொடுக்கப்படுவதாக சமூக வலைதளங்களில் வீடியோ வெளியான நிலையில் 2 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 585 மாணவிகளிடம் கல்வித் துறை அதிகாரிகள் போலீசாருடன் இணைந்து 7 மணி நேரம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் 700க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இதே பள்ளியில் இசை ஆசிரியர் மற்றும் தாவரவியல் ஆசிரியர் ஆகியோர் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இசை ஆசிரியர் நடனம் கற்றுக் கொடுக்கும்போது மாணவிகளின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் அத்துமீறி கை வைப்பதாகவும், நடனம் ஆடும் மாணவிகளை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. அதே போன்று, தாவரவியல் ஆசிரியரும் மாணவிகளை பல்வேறு இடங்களில் தட்டிக் கொடுத்து ஊக்குவிப்பது போல் நடித்து பல்வேறு இடங்களில் கை வைத்து பாலியல் தொல்லை தருவதாக கூறப்படுகிறது.

இதை பள்ளி மாணவர்கள் முகத்தை துணியால் மூடிக்கொண்டு வீடியோ மூலம் பதிவு செய்து கல்வித்துறைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். இந்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் பள்ளிக்கு கோவை மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் பேரூர், பொள்ளாச்சி, கருமத்தம்பட்டி, மேட்டுப்பாளையம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர்கள் மற்றும் உதவி ஆய்வாளர்கள் இன்று விரைந்து வந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் கல்வி துறை அதிகாரிகளும் பள்ளிக்கு விரைந்து வந்து இரு ஆசிரியர்கள் மற்றும் 585க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகளிடம் தனித்தனியாக சுமார் 7 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இதுகுறித்து மாணவி ஒருவரின் தாய் கூறும்போது, ''கலைச்செல்வன் என்ற ஆசிரியர் குடிபோதையில் பள்ளிக்கு வருகிறார். இதுகுறித்து பள்ளி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை தெரிவித்தும் எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. மேலும் திமுக, அதிமுகவை சேர்ந்த பிரமுகர்கள் பள்ளியின் உள்ளே வந்து மிரட்டுகிறார்கள். தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து குழந்தைகளின் நலன் கருதி பாதுகாப்பு தர வேண்டும். பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் இது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும். உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு குடும்பத்துடன் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு போராடுவோம்'' என்று தெரிவித்தார்.

