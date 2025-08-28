ETV Bharat / state

2026 தேர்தலில் விஜய் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்! டி.டி.வி. தினகரன் பேட்டி! - TTV DHINAKARAN ABOUT TVK VIJAY

அம்மாவின் தொண்டர்கள் அனைவரும் ஓரணியில் சேர்ந்தால் வருகிற 2026 தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறுவது உறுதி என டி.டி.வி. தினகரன் கூறியுள்ளார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பு டிடிவி தினகரன்
செய்தியாளர் சந்திப்பு டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 1:37 PM IST

தஞ்சாவூர்: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவர் என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூரில் அமமுக கட்சி நிர்வாகி ஒருவரின் இல்ல திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் தஞ்சைக்கு வருகை வந்தார். அங்கு புதுமண தம்பதியை வாழ்த்திய அவர் திருமண் மண்டபத்துக்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

மொழி பிரச்சினை இல்லை

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பீகாரில் தமிழில் பேசியது தொடர்பாக மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகனின் விமர்சனத்துக்கு பதிலளித்த அவர், “பீகார் மக்களுக்கு தமிழ் தெரியாது. ஆனால், அரசியல் தெரியும். இந்தியா என்பது பன்மொழி கொண்ட நாடு. நாம் அனைவரும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமையோடு வாழ்கிறோம். ஆகையால், அவரவர் மொழியில் பேசினால் போதும். இங்கு மொழி ஒரு பிரச்சனை கிடையாது” என்றார்.

ஓரணியில் இணைந்தால் வெற்றி

தொடர்ந்து அவரிடம் 2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் குறித்து கேட்டதற்கு, “அமமுக அனைத்து விதமான தேர்தல் பிரச்சாரங்களையும் மேற்கொள்ள உள்ளது. இந்த ஆண்டு நிச்சயம் அமமுக மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்து முத்திரை பதிக்கும். 75 ஆண்டுகள் பழமையான கட்சிக்களுக்கு இருக்கும் நுட்பமான சிந்தனைகள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்துக்கு (அமமுக) உண்டு. எங்களது இயக்கத்தை பலப்படுத்த மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறோம்.

வரும் 2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் அம்மாவின் தொண்டர்கள் அனைவரும் ஓரணியில் நின்றால் நிச்சயம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெறும். கூட்டணியில் இருந்து விலகிய ஓபிஎஸ்சை மீண்டும் இணைப்பதற்காக முயற்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது. டெல்லியில் உள்ளவர்கள் ஓபிஎஸ்-ஐ சமாதானப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்கள். விரைவில் இது குறித்து நல்ல செய்தி வெளியாகும்” என்றார்.

விஜய் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார்

பின், அவரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் குறித்து கேட்டதற்கு, “தமிழக அரசியல் களம் அதிரடி மாற்றங்கள் நிறைந்த அரசியல் களம். நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிக என்னும் கட்சி தொடங்கி, கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார். அதே போல், விஜய்யின் வருகையும் 2026 தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நான் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசவில்லை, எதார்த்தமான உண்மையை கூறுகிறேன்” என்றார்.

