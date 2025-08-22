திருநெல்வேலி: "உதயநிதி ஸ்டாலினை முதலமைச்சராக்கி பார்க்க வேண்டும் என மு.க. ஸ்டாலின் ஆசைப்படுகிறார். ஆனால், அது நடக்கவே நடக்காது" என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்தார்.
பாஜகவின் குமரி மண்டல பூத் பொறுப்பாளர்கள் மாநாடு, நெல்லை மாவட்டம் தச்சநல்லூரில் இன்று நடைபெற்றது. நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர் ஆகிய நாடாளுமன்றத் தொகுதியில் உள்ள 28 சட்டமன்ற தொகுதி பூத் பொறுப்பாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர். மேலும் 5 நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட 8595 பூத்துகளை சேர்ந்த 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோரும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றனர்.
இந்த மாநாட்டில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமை வகித்து பேசியதாவது
தமிழ் மண்ணை சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை மிக உயரிய பொறுப்பான துணை ஜனாதிபதி பொறுப்புக்கு முன்னிறுத்திய பிரதமருக்கும். பாஜக தேசிய தலைவருக்கும் முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ராஜ்ய சபாவின் தலைவராக, துணை ஜனாதிபதியாக இந்த மண்ணை சேர்ந்த சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் பதவியேற்க போகிறார் என்ற மகிழ்ச்சியை உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தான் முதன்முதலில் தமிழக விஞ்ஞானியான ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாமை குடியரசுத் தலைவராக அமர்த்தி, அழகு பார்த்தோம். பிரதமர் நரேந்திர மோடி எப்போதும் தமிழ் மண்ணையும், தமிழ் மக்களையும் மதிக்கக் கூடியவராக இருந்து வருகிறார்.
தமிழ் மண், மக்கள், பண்பாடு ஆகியவற்றை பாதுகாத்து கொண்டாடும் வகையில் தஞ்சையில் ராஜேந்திர சோழனுக்கு மாபெரும் விழா எடுத்து கௌரவப்படுத்தியவர் பிரதமர் மோடி. 'காசி தமிழ் சங்கம்' என்ற நிகழ்வு ஆண்டாண்டாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது சௌராஷ்ட்ரா தமிழ் சங்க விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தீவிரவாதத்தின் முதுகெலும்பு உடைப்பு
மதத்தின் பெயரால் அப்பாவி பொதுமக்களை கொலை செய்த மிக கொடூரமான நிகழ்வு, காஷ்மீரின் பெகல்காமில் நடைபெற்றது. அதற்கு பதிலடியாக, இந்த தாக்குதலுக்கு மூளையாக இருந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளை, 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' நடவடிக்கையின் மூலமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேரோடு அழித்தார். தீவிரவாதத்தின் முதுகெலும்பை உடைத்துக் காட்டியுள்ளார் பிரதமர் மோடி. 'ஆபரேஷன் மகாதேவ்' மூலம் காஷ்மீரில் உள்ள தீவிரவாதிகள் கண்டறிந்து, அழிக்கப்பட்டார்கள். தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவரின் குறள் வழி நின்று, பிரதமர் ஆட்சி நடத்தி வருகிறார்.
மிகப்பெரிய ஊழல் ஆட்சி திமுக ஆட்சி தான்
நாடாளுமன்றத்தில் மிக முக்கிய சட்ட மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரதமர், முதலமைச்சர் யாராக இருந்தாலும் ஊழல் செய்து சிறைக்கு சென்றால் பதவி இழக்க நேரிடும் என்ற மசோதா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. அதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. செந்தில்பாலாஜி, பொன்முடி போன்றோர் பல மாதங்கள் சிறையில் இருந்தார்கள். சிறையில் இருப்பவர்கள் பதவியில் இருக்கலாமா? ஆனால், இதனை கறுப்பு சட்டம் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சொல்கிறார். ஏனெனில், இந்திய நாட்டில் மிகப் பெரிய ஊழல் ஆட்சி என்பது திமுக ஆட்சி தான். தமிழகத்தில் விரைவில் பாஜக, அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமையப்போகிறது.
வீடு விடாக செல்லுங்கள்
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி என்பது அரசியல் கூட்டணி அல்ல. மாறாக, தமிழ்நாட்டை மேன்மை அடைய செய்து, வளர்ச்சி அடையச் செய்து, முன்னேற்றம் அடைய செய்யும் கூட்டணி. நாடு முழுவதும் பாஜக போட்டியிட்ட அனைத்து இடங்களிலும் மிகப் பெரிய வெற்றியை குவித்து வருகிறது. இந்த வெற்றிக்கு பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களே காரணம். தமிழகத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தல் வந்துவிடும். எனவே, ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடி பொறுப்பாளர்களும், தெருமுனைக் கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும். வீடு வீடாக செல்ல வேண்டும். மத்திய அரசின் திட்டங்களை மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். பிற்படுத்தப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை நேரில் சந்திக்க வேண்டும்.
சோனியா காந்தி, மு.க. ஸ்டாலின் திட்டம்
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்திக்கு அவரது மகன் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்கி பார்க்க வேண்டும் என ஆசை. முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கோ, அவரது மகன் உதயநிதியை முதலமைச்சராக்கி பார்க்க வேண்டும் என ஆசை. ஆனால், ஒரு காலமும் உதயநிதி முதலமைச்சர் ஆகப் போவதில்லை. ராகுல் காந்தி பிரதமராக வர வாய்ப்பே இல்லை. அவர்கள் போட்டியிடும் இடத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் வெற்றியை அறிவிப்பதற்காக நீங்கள் (பாஜக வாக்குச்சாவடி முகவர்கள்) இங்கு வந்துள்ளீர்கள். இந்த வெற்றியை உங்களால் மட்டுமே கொண்டு வர முடியும். இவ்வாறு அமித் ஷா பேசினார்.
நயினார் நாகேந்திரன் இல்லத்தில் தேநீர் விருந்து
மாநாடு முடிந்த பின்னர் நெல்லை பெருமாள்புரம் புனித தாமஸ் தெருவில் உள்ள நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டுக்கு அமித் ஷா சென்றார். அமித் ஷாவுக்காக திருநெல்வேலியை சேர்ந்த பிரபல தனியார் உணவகத்தில் இருந்து தேநீர் விருந்துக்கான உணவு பொருட்கள் கொண்டுவரப்பட்டிருந்தன.
- திருநெல்வேலி அல்வா குழிப் பணியாரம்
- மூதிலட்டு ரோஸ் பிஸ்கெட் போன்ற இனிப்பு வகைகள்
- தட்டைப் பயிறு, சுண்டல், வேர்க்கடலை போன்ற பயிர் வகைகள்
- ஃபில்டர் காபி
- லெமன் டீ உள்ளிட்ட டீ வகைகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன.
அண்ணாமலையை அழைத்துச் சென்ற அமித் ஷா
சரியாக மாலை 5.35 மணிக்கு அமித்ஷா, நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டில் நடைபெற்ற தேநீர் விருந்தில் பங்கேற்றார். அப்போது அமித் ஷா வந்த காரில் அண்ணாமலை உடன் இருந்தார். வீட்டுக்குள் நுழைந்தவுடன் அமித் ஷாவுக்கு மங்கல இசையுடன் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அப்போது அண்ணாமலை சற்று தயங்கி ஓரமாக நின்ற போது அமித் ஷா அவரது கையை பிடித்து உள்ளே அழைத்துச் சென்றார்.
தேநீர் விருந்துக்காக தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு ஹெலிகாப்டரில் செல்லும் அமித் ஷாவின் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது. நயினார் நாகேந்திரன் வீட்டில் இருந்து சாலை மார்க்கமாக அமித் ஷா தூத்துக்குடி விமான நிலையம் சென்று அங்கிருந்து இந்திய விமானப் படையின் விமானம் மூலம் டெல்லி சென்றார்.