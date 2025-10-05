ETV Bharat / state

ஆய்வுக்கு வந்த அமைச்சரை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் - அரியலூர் அருகே பரபரப்பு!

ஜெயங்கொண்டம் கிராம அறிவு மையக் கட்டிட பணிகளை ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

அமைச்சர் மதிவேந்தனை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள்
அமைச்சர் மதிவேந்தனை முற்றுகையிட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 5, 2025 at 2:52 PM IST

அரியலூர்: ஜெயங்கொண்டம் அருகே ஆய்வுக்கு வந்த ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சரை, அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

அரியலூர் மாவட்டத்தில் தாட்கோ திட்டம் மூலம் கட்டப்பட்டு வரும் கட்டிடங்களை ஆதிதிராவிட நலத்துறை அமைச்சர் மதிவேந்தன் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். இதில், ஒரு பகுதியாக தா.பழூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், அமிர்தராயன்கோட்டை கிராமத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கிராம அறிவு மையக் கட்டிட பணிகளை அவர் ஆய்வு செய்தார்.

இந்த சமயத்தில், அமிர்தராயன்கோட்டை கிராம மக்கள் அமைச்சரை முற்றுகையிட்டு அடிப்படை வசதிகள் கேட்டு முறையிட்டனர். இதில், அண்மையில் அமைக்கப்பட்ட சிமெண்ட் சாலை நடுவே மின் கம்பம் போடப்பட்டிருப்பதால், 108 ஆம்புலன்ஸ் செல்ல சிரமம் உள்ளது. எனவே, அதனை அகற்ற வேண்டும். இங்குள்ள ஏரியில் உயர் மின்னழுத்த மின்கம்பி செல்வதால், ஏரியில் குளிக்கும்போது விபத்து ஏற்படும் அச்சம் உள்ளது. அவற்றை ஏரியிலிருந்து அகற்றி அப்புறப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

மேலும், அமிர்தராயன்கோட்டை கிராமத்தில் முறையான சாலை வசதி, மின்விளக்கு வசதி, மழைநீர் வடிகால் வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என பல்வேறு கோரிக்கைதளை அவர்கள் வைத்தனர். அனைத்து கோரிக்கைகளையும் கேட்ட அமைச்சர் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார்.

தொடர்ந்து, மின்கம்பம் சாலை நடுவே இருக்கும் பகுதிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்டு, அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்திட உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு அமைச்சர் மா.மதிவேந்தன் அறிவுறுத்தினார்.

இருப்பினும், ஆய்வுக்கு வந்த அமைச்சரை கிராம மக்கள் சூழ்ந்துகொண்ட முற்றுகையிட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

