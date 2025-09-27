"அரசியல் கட்சியினர் தான் கோயில் நிலங்களை அதிகமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர்"
கோயில் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்பதில் எந்த சமரசத்தையும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை காட்ட கூடாது என்று நீதிபதி எம்.தண்டபாணி தெரிவித்தார்.
Published : September 27, 2025 at 3:55 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசியல் கட்சியினர் தான் அதிக அளவில் கோயில் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்து அனுபவித்து வருகின்றனர் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பூரில் உள்ள புகழ் பெற்ற சிவன் கோயிலுக்கு சொந்தமான ஏராளமான நிலங்களை சிலர் நீண்ட காலமாக ஆக்கிரமித்து அதில் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். நிலத்துக்கான வரியையும் அவர்கள் செலுத்தி வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், அருள்மிகு ஶ்ரீ சுக்ரீவர் ஆலயத்துக்கு சொந்தமான ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நிலங்களை மீட்கும் வகையில் இந்த சமய அறநிலையத் துறை மீட்பு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன்படி, ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்ட 16 ஏக்கர் நிலத்தை காலி செய்ய வேண்டும் என கடந்த ஜூலை மாதம் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு இந்து சமய அறநிலையத் துறை நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இதையடுத்து நோட்டீஸை எதிர்த்து திருப்பூரை சேர்ந்த சாமியப்பன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு, நீதிபதி எம்.தண்டபாணி முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அந்த நிலத்தில் விவசாயம் செய்து வரும் நிலையில், திடீரென காலி செய்ய வேண்டும் என இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இதனால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், நோட்டீஸுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
இந்து சமய அறநிலையத் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கோயிலுக்குச் சொந்தமான ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை கண்டறிந்து மீட்கப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த ஜூலை மாதம் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டு ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு போதிய கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எம்.தண்டபாணி, பெரும்பாலும் அரசியல் கட்சியினர் தான் கோயில் நிலங்களை அதிகமாக ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து நிலங்களை மீட்க வேண்டும். கோயில் நிலங்களை யார் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருந்தாலும் மீட்க வேண்டும்.
கோயில் நிலங்களை ஆக்கிரமித்து அனுபவித்து வருபவர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் வழங்க முடியாது. கோயில் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்பதில் எந்த சமரசத்தையும் இந்து சமய அறநிலையத் துறை செய்து கொள்ள கூடாது என தெரிவித்து திருப்பூரைச் சேர்ந்த சாமியப்பன் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.