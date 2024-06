ETV Bharat / state

கள்ளக்குறிச்சி கள்ளச்சாராய மரணம்: அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கடும் கண்டனம்! - Kallakurichi liquor death

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

(Up to Down) VCK Sinthanai Selvan, BJP Vanathi Srinivasan, PMK GK Mani, Congress Selvaperunthagai ( Photo: ETV Bharat )