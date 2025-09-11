ஐடிபிஐ வங்கி தனியார்மய முயற்சியை கைவிடாவிட்டால் போராட்டம்! வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம் எச்சரிக்கை!
ஐடிபிஐ வங்கியை தனியார்மயமாக்கி வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்யும் முயற்சியை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
Published : September 11, 2025 at 5:29 PM IST
சென்னை: ஐடிபிஐ வங்கியை தனியார்மயமாக்கி வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்யும் முடிவை கைவிடவில்லை என்றால், மிகப் பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும் என அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.
தொழிற்துறையினருக்கு தேவையான கடனுதவிகள் வழங்குவதற்காக, எல்எல்சி மற்றும் மத்திய அரசின் கூட்டு முதலீட்டில் 1964 ஆம் ஆண்டு இந்திய தொழில் வளர்ச்சி வங்கி (IDBI) தொடங்கப்பட்டது. இந்த வங்கி ரிசர்வ் வங்கியின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் செயல்பட்டு வந்தது. பின்னர் 2005-ல் ரிசர்வ் வங்கி, இதனை பொதுத் துறை வங்கியாக வகைப்படுத்தியது. இந்த நிலையில், இந்த வங்கியை தனியார்மயமாக்க முயற்சி நடப்பதாகக் கூறி நாடு முழுவதும் ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் அகில இந்திய வங்கி அதிகாரிகள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் நாகராஜன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், ''ஜடிபிஐ வங்கியை தனியார்மயமாக்கி வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்யும் முயற்சியை மத்திய அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும். 2018 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசு தனது பங்குகளை 50 சதவீதத்திற்கு கீழே கொண்டு சென்றது. தற்போது ஐடிபிஐ-யின் பங்குகளில் மத்திய அரசு 30.48 சதவீதத்தையும், எல்ஐசி 30.24% சதவீதத்தையும் விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளன.
வங்கியானது பொதுத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருந்து தனியாருக்கு சென்று விட்டால் சிறு விவசாயிகள், மாணவர்கள், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடன்கள் வழங்கப்படுவது பாதிக்கப்படும்.
ஐடிபிஐ வங்கி 2106 கிளைகளுடன் நாடு முழுவதும் செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது 20,000 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர். இதில் 2,923 பேர் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர், 1,156 பேர் மலைவாழ் மக்கள், 5,415 பேர் பிற்படுத்தப்பட்டோர், 884 பேர் மாற்றுத்திறனாளிகள், 6,911 பேர் பெண்கள். ஐடிபிஐ வங்கி சமூகநீதி மற்றும் வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் முக்கிய பொதுத்துறை வங்கியாகும்.
இந்த வங்கி பொதுத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் வரை தான் டெபாசிட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு 100% பாதுகாப்பு இருக்கும். தனியார் கைக்கு சென்று விட்டால் 5 லட்சம் ரூபாய் வரை மட்டுமே பாதுகாப்பு கிடைக்கும்.
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் நுழைவது என்பது, நாட்டை ஆட்சி செய்த கிழக்கு இந்திய கம்பெனியை தான் நினைவுப்படுத்துகிறது. ஐடிபிஐ வங்கியை தனியார்மயமாக்கி வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்யும் முடிவை கைவிடவில்லை என்றால், மிகப் பெரிய போராட்டம் நடத்தப்படும்'' என எச்சரித்தார்.