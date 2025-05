ETV Bharat / state

மீண்டும் அடகு கடைகளை நோக்கி... நகைக் கடன் புதிய விதிமுறைகளால் பாதிப்புகள் என்னென்ன? - C H VENKATACHALAM

அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சி.எச்.வெங்கடாசலம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 23, 2025 at 5:11 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 5:29 PM IST 2 Min Read

சென்னை: வங்கிகளில் நகைக் கடன் வைப்பதற்கு ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள விதிமுறைகளால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என அகில இந்திய வங்கி ஊழியர்கள் சம்மேளனத்தின் பொதுச் செயலாளர் சி.எச்.வெங்கடாசலம் தெரிவித்துள்ளார். வங்கிகள் நகைக் கடன் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் அடங்கிய புதிய வரைவு விதிகளை, ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ளது. அதில், நகைகளின் உண்மைத்தன்மை, நகையின் உரிமைக்கான சான்றிதழ் போன்றவற்றையும் அளிக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 9 விதிமுறைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில், நகைக் கடன் வாங்குவதற்கான புதிய விதிமுறைகளால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறித்து, அகில இந்திய வங்கி ஊழியர் சம்மேளனத்தின் பொதுச் செயலாளர் சி.எச்.வெங்கடாசலம் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாட்டிற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார். அப்போது பேசிய அவர், “ரிசர்வ் வங்கி நகைக்கடன் பெறுவதற்கான புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி வங்கிகளில் நகைக்கடன் பெற வரும் வாடிக்கையாளர்கள், நகையின் உண்மைத்தன்மை, சான்றிதழை கொண்டு வர வேண்டும் என கூறியுள்ளது. இந்த சான்றினை வாடிக்கையாளர் பெறுவதில் சிரமம் உள்ளது. வங்கியின் நகை மதிப்பீட்டாளர் இல்லாமல், வேறு நபர் நகையின் உண்மைத் தன்மையை ஆய்வு செய்யும் போது தவறுகள் நடப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. நகைக்கடன் வாங்குவதற்காக சிலர் சான்றிதழை போலியாக பெற்று, வங்கியில் நகையை அடகு வைக்கும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது. இதனால் வங்கிகள் பாதிக்கப்படும். மீண்டும் அடகு கடைக்கு செல்லும் நிலை!

Last Updated : May 23, 2025 at 5:29 PM IST