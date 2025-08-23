தஞ்சாவூர்: அதிமுக ஒன்றிணைந்து எந்த கூட்டணியில் போட்டியிடுகிறதோ அந்த கூட்டணி தான், தமிழ்நாட்டில் 2026-ல் ஆட்சி அமைக்கும் என ஓ. பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வைத்திலிங்கம் தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஒரத்தநாட்டில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொது நிதியில் இருந்து ஒரு கோடியே 36 லட்சத்து 66 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நூலக கட்டடத்திற்க்கான பூமி பூஜை நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரும், ஒரத்தநாடு தொகுதி சட்டப் பேரவை உறுப்பினருமான வைத்திலிங்கம் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "இந்த நூலகம் கட்டப்படுவதற்கு முக்கிய நோக்கமே போட்டித் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களையும், இட வசதியை செய்து கொடுப்பது தான். போட்டித் தேர்வுகளுக்கு பயிற்சி பெறும் ஏழை, எளிய மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து மாணவர்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பொது நிதியில் இருந்து இந்த நூலகம் கட்டப்படவுள்ளது என்றார்.
அதிமுகவில் 2 கோடி தொண்டர்கள் இருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறி வருவது குறித்து வைத்திலிங்கத்திடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த அவர், ஆனால் கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு விழுந்த வாக்குகள் 80 லட்சம் தான் என்றும், உண்மையான தொண்டர்கள் மற்றும் சிதறி கிடப்பவர்கள் என 1.5 கோடிக்கு மேல் உள்ளனர். 99 சதவீதம் அதிமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் பிரிந்து கிடக்கும் அதிமுக மீண்டும் இணைய வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள். அவர்களுடைய எண்ணம் கூடிய சீக்கிரம் நிறைவேறும் என்று கூறினார்.
அதனை தொடர்ந்து, 2026 தேர்தலில் எந்த கூட்டணி வெற்றி பெறும் என்ற கேள்விக்கு அதிமுக ஒன்றிணைந்து எந்த கூட்டணியில் போட்டியிடுகிறதோ அந்த கூட்டணி தான் 2026-ல் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்கும் என தெரிவித்தார்.
மேலும், மதுரையில் நடைபெற்ற தவெக மாநாட்டில் அதிமுக குறித்து விஜய் பேசியது தொடர்பாக கேட்டதற்கு, அதிமுக குறித்து விஜய் பேசியதுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதில் அளித்து விட்டார். மக்களின் பதில் என்னவோ அவங்க சொல்லுவாங்க என்று வைத்திலிங்கம் பதில் அளித்தார்.