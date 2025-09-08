ETV Bharat / state

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி இரவோடு இரவாக கைது - விசிகவினரை தாக்கியதாக போலீஸ் நடவடிக்கை

கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துதல் சட்டத்தின்கீழ் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி கைது செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் விசிகவினரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

ஏர்போர்ட் மூர்த்தி
ஏர்போர்ட் மூர்த்தி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2025 at 11:52 AM IST

சென்னை: டிஜிபி அலுவலகம் அருகே விசிகவினரை கத்தியால் தாக்கிய வழக்கில், புரட்சி தமிழகம் கட்சி தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி நேற்று இரவோடு இரவாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், ஆடுதுறை பேரூராட்சி தலைவரும், பாமக மாவட்ட செயலாளருமான ம.க.ஸ்டாலின் மீது நேற்று முன்தினம் (செப். 6) வெடிகுண்டு வீசி கொலை முயற்சி நடைபெற்றது. இதனையடுத்து, குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி பாமக எம்.எல்.ஏ அருள், நேற்று முன்தினம் சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தார். அவருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க புரட்சி தமிழகம் கட்சி தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தியும் வந்திருந்தார்.

அப்போது அந்த வழியாக வந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர், திடீரென ஏர்போர்ட் மூர்த்தியை சுற்றி வளைத்து தாக்க தொடங்கினர். பதிலுக்கு, ஏர்போர்ட் மூர்த்தியும் பதில் தாக்குதல் நடத்தினார். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சம்பவத்தில் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி, கத்தியால் தனது கையை கிழித்துவிட்டதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியை சேர்ந்த திலீபன் என்பவர், மெரினா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததோடு, ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அட்மிட் ஆனார். இச்சம்பவம் குறித்து ஏர்போர்ட் மூர்த்தி தரப்பினரும் அதே காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் ஆபாசமாக பேசுதல், தாக்குதல் உள்ளிட்ட இரண்டு பிரிவுகளின்கீழ் விசிகவினர்மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். அதேபோல், விசிக நிர்வாகி திலீபன் கொடுத்த புகாரின் பேரில் ஏர்போர்ட் மூர்த்தி மீது ஆபாசமாக பேசுதல், கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துதல் சட்டத்தின்கீழ் புரட்சித் தமிழகம் கட்சித் தலைவர் ஏர்போர்ட் மூர்த்தியை நேற்றிரவு (செப். 7), மெரினா போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அவரை மெரினா காவல் நிலையம் அழைத்துச்சென்று விசாரணை நடத்தி வருவதாக போலீஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், திலீபன் உள்ளிட்ட விசிகவைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் அடிப்படையில் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் கூறப்படடுகிறது.

