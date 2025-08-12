சென்னை: மலேசியாவில் இருந்து சென்னை வந்த சரக்கு விமானத்தில், தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக வெளியான செய்திகளுக்கு விமான நிலைய அதிகாரிகள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு, இன்று (ஆக.12) அதிகாலை 4 மணியளவில் தனியார் சரக்கு விமானம் ஒன்று வந்தது. விமானம் ஓடு பாதையில் தரையிறங்கிய போது, அதன் என்ஜினியில் இருந்து லேசான புகை கிளம்பி, தீப்பொறிகள் ஏற்பட்டன.
அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த விமானி, உடனடியாக சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். பின்னர், விமானம் ஓடு பாதையில் நின்ற பின்பு, அந்த விமானம் இழுவை வாகனம் மூலம் சரக்குப் பிரிவு பகுதியில் நிறுத்தப்பட்டது. இதற்கிடையே, தகவலறிந்து வந்த தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள், சரக்கு விமானத்தின் என்ஜின் பகுதியை முழுமையாக ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, விமானத்தின் என்ஜினில் ஏற்பட்ட எரிபொருள் சிதறல்களால், இந்த தீப்பொறி ஏற்பட்டிருக்கும் எனவும், வேறு எந்த ஆபத்தும் இல்லை எனவும் கூறிய தீயணைப்புத் துறையினர், எரிபொருள் நிரப்பப்படும் பகுதியை சுத்தப்படுத்தினர். மேலும், விமானம் தரையிறங்கும் போது, வழக்கம் போல் ஏற்படும் தீப்பொறிதான் எனவும், தெரிவித்தனர்.
அதேபோல, விமானத்தை முழுமையாக சோதனை செய்த சரக்கு விமான பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளும், விமானம் பாதுகாப்பாக உள்ளதை உறுதி செய்துள்ளனர். ஆனால், இன்று காலை சென்னைக்கு வந்த சரக்கு விமானத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக செய்தி பரவியது. இந்த தகவல் விமான பயணிகளிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், சமூக ஊடகங்களில் வெளியான தகவல் முற்றிலும் பொய்யானது என சென்னை விமான நிலையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விமான நிலைய நிர்வாகம் மறுப்பு
இது குறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் கூறுகையில், "மலேசியாவில் இருந்து சென்னைக்கு வந்த சரக்கு விமானம், தரையிறங்கிய போது தீப்பிடித்ததாக வெளியான தகவல் உண்மையல்ல. விமான இயந்திரத்தில் லேசான புகை கிளம்பி, சிறிய அளவிலான தீப்பொறி மட்டுமே ஏற்பட்டது. பெரிய தீவிபத்து எதுவும் ஏற்படவில்லை. அதிகாலையில், விமானம் தரையிறங்கிய போது, லேசான தீப்பொறி ஏற்பட்டது. இது என்ஜினில் உள்ள எரிபொருள், அழுக்கு, எச்சங்கள் உள்ளிட்டவற்றால் ஏற்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால், விமானத்தில் பெரிய அளவிலான தீ விபத்து ஏற்படவில்லை என்பதை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, உறுதிப்படுத்தியுள்ளோம்” எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
