ராணுவ வீரர்களுக்கு மனிதநேயம் மிகவும் அவசியம்! விமானப்படை தளபதி அறிவுரை!

முதலில் மனிதநேயராகவும், நாட்டின் நல்ல குடிமகனாகவும் இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் நல்ல ராணுவ அதிகாரிகளாக விளங்குவீர்கள் என பயிற்சி முடித்த அதிகாரிகளை விமானப் படை தளபதி ஏ.பி.சிங் கேட்டுக் கொண்டார்.

பயிற்சி நிறைவை கொண்டாடிய ராணுவ அதிகாரிகள்
பயிற்சி நிறைவை கொண்டாடிய ராணுவ அதிகாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 6, 2025 at 6:58 PM IST

சென்னை: ராணுவ வீரர்களுக்கு மனிதநேயம் மிகவும் அவசியம் என்று விமானப்படை தளபதி ஏ.பி.சிங் தெரிவித்தார்.

சென்னை பரங்கிமலையில் 1963-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட ராணுவ அதிகாரிகள் பயிற்சி மையத்தில், இதுவரை ஆயிரக்கணக்கானோர் ராணுவ உயரதிகாரிகளாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அந்த வகையில், கடந்த 11 மாதங்களாக ராணுவ பயிற்சி மேற்கொண்டு ராணுவத்தில் சேர உள்ள அதிகாரிகளுக்கான நிறைவு அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி இன்று (செப்.6) நடைபெற்றது.

இதில் 130 ஆண், 25 பெண் அதிகாரிகள் மற்றும் கூடுதலாக 9 வெளிநாட்டு அதிகாரி கேடட்களும், 12 வெளிநாட்டு பெண் கேடட்களும் OTA-வில் பயிற்சி முடித்து, நட்பு நாடுகளின் சார்பில் பங்கேற்றனர்.

நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற இந்திய விமானப் படை தளபதி அமர் ப்ரீத் சிங், தேர்ச்சி பெற்ற 176 பேருக்கும் பதக்கங்களை வழங்கி கௌரவித்தார். தொடர்ந்து, பயிற்சி முடிந்து பணியில் சேரும் ராணுவ வீரர்கள் அவர்களது பெற்றோர்களை கட்டியணைத்து மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய இந்திய விமானப்படை தளபதி ஏ.பி.சிங், “அறிவு, திறமை மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவை ராணுவ வீரர்களுக்கான அடிப்படை தகுதி. அவற்றை வருங்கால அதிகாரிகளுக்கு கடத்திய பயிற்றுநர்களுக்கு பாராட்டுகள். உங்களுடைய அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சியை கண்டு களித்தேன். அதிகாரிகளான உங்களுக்கு அர்ப்பணிப்பு உணர்வையும், தலைமை பண்பையும் வெளிக்காட்டும் வகையில் அணிவகுப்பு நிகழ்த்தப்பட்டது.

விமானப்படை தளபதி வாகனத்தில் அணிவகுப்பு வந்த காட்சி
விமானப்படை தளபதி வாகனத்தில் அணிவகுப்பு வந்த காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இக்கல்வியாண்டில் நமது நாட்டை சேர்ந்த ராணுவ அதிகாரிகளுக்கு மட்டுமில்லாமல், உகாண்டா, ஜிம்பாவே, மாலத்தீவு உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளை சேர்ந்த 9 ராணுவ அதிகாரிகளையும் இந்த பயிற்சி மையம் உருவாக்கியுள்ளது. தாய்நாட்டை காப்பாற்ற முப்படைகளிலும் இணைந்து, ராணுவத்தை வழி நடத்த போகிறீர்கள்.

ஆபரேஷன் சிந்தூரில் முப்படைகளும் ஒருங்கிணைந்து, யூகங்களை வகுத்து செயல்பட்டன. நாட்டின் அரசியலமைப்பையும், ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாக்கும் வகையில் உங்களது செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். முதலில் மனிதநேயராகவும், நாட்டின் நல்ல குடிமகனாகவும் இருக்க வேண்டும். அப்போது தான் நல்ல ராணுவ அதிகாரிகளாக விளங்குவீர்கள்” என்று பேசினார்.

தொடர்ந்து, பயிற்சி முடித்த அதிகாரி பிரியங்கா கோஷ் கூறுகையில், “13 ஆண்டுகளாக ராணுவத்தில் சேவை புரிந்து வந்த எனது கணவர், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு மாரடைப்பால் உயிரிழந்தார். அதன் பின், நான் எஸ்எஸ்பி பயிற்சிக்கு தயாராகி, முதல் முயற்சியிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். இதற்காக, எனது பெற்றோர்களும் ஒத்துழைப்பு அளித்து, என் குழந்தையை பார்த்து கொண்டனர்.

பல தடைகளை தாண்டி, தேர்ச்சி பெற்று ஒரு அதிகாரியாக உங்கள் முன்னாள் நிற்பது பெருமையாக உள்ளது. எனது கணவர் விட்டுச் சென்ற சேவையை நான் கையில் எடுத்துள்ளேன், இதனை என் கணவருக்கே அர்ப்பணிக்கிறேன்” எனத் தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: என்ஐஆர்எப் தர வரிசை பட்டியலில் இடம் பிடித்த விழுப்புரம் அரசு கலைக் கல்லூரி!

மேலும் பயிற்சி முடித்த அதிகாரி வரபிரசாத் கூறுகையில், “எனது பெற்றோர்கள் கூலி வேலை செய்து என்னை படிக்க வைத்தார்கள். சென்னை வியாசர்பாடியில் உள்ள பள்ளியில் படித்து, நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள லயோலா கல்லூரியில் எனது முதுகலை பட்டத்தை முடித்தேன். படிப்பில் அதிக ஆர்வம் இருப்பதால், பேராசிரியராக வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தது.

ஆனால், இந்த ராணுவ பயிற்சிக்கான பயிற்சி மையத்தில் தேர்வு எழுதி, அதிக மதிப்பெண் பெற்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். இன்று ராணுவத்தில் ஒரு அதிகாரியாக உங்கள் முன் இருப்பதில் பெருமை அடைகிறேன். தமிழ்நாட்டில் இருந்து இந்த ஆண்டு நானும், என்னுடன் பாலாஜி என்பவரும் பயிற்சி பெற்று, தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறோம். எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி” என்று கூறினார்.

