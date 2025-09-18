ETV Bharat / state

பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கொள்ளையடித்த பணத்தில் முப்பெரும் விழா: திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்த தம்பிதுரை

தமிழ்நாட்டில் மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின், துர்கா, சபரீசன், இன்பநிதி என 5 முதலமைச்சர்கள் உள்ளனர் என அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. தம்பிதுரை கிண்டலடித்தார்.

அதிமுக முன்னாள் எம்.பி தம்பிதுரை
அதிமுக முன்னாள் எம்.பி தம்பிதுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 5:04 PM IST

வேலூர்: பாட்டிலுக்கு ரூ.10 கொள்ளையடித்த பணத்தில்தான் கரூரில் திமுக முப்பெரும் விழாவை நடத்தியதாக அதிமுக முன்னாள் எம்.பி. தம்பிதுரை விமர்சித்துள்ளார்.

அண்ணா பிறந்தநாளையொட்டி அதிமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் வேலூரில் நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக கொள்கைபரப்புச் செயலாளரும், முன்னாள் எம்பியுமான தம்பிதுரை கலந்துகொண்டார். பின்னர் கூட்டத்தில் பேசிய அவர், “தமிழர்களை ஏமாற்றிக்கொண்டிருப்பது முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கட்சி. என்ன இப்படி சொல்கிறேன் என பார்க்கிறீர்களா? அந்தக் கட்சியை திமுக என்று சொல்லக்கூடாது. அது அண்ணா உருவாக்கிய இயக்கம்.

தமிழர் தமிழர் என்று கூறும் திமுக, ஒரு பின்தங்கிய சமூகத்தில் இருந்து இன்று குடியரசு துணைத் தலைவராகிய தமிழர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு வாக்களிக்க தவறிவிட்டது. ஆனால், குடியரசு துணைத் தலைவராக அவர் பொறுப்பேற்றதும் டெல்லி சென்று வாழ்த்தியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

தமிழ்நாட்டில், மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின், துர்கா, சபரீசன், இன்பநிதி என 5 முதலமைச்சர்கள் உள்ளனர். சாதாரண டீ வியாபாரியை முதலமைச்சராக அமர வைத்தவர். ஆனால், தற்போது திமுகவின் குடும்ப ஆட்சிதான் இங்கு நடக்கிறது. அண்ணா பெயரை சொல்வதற்கு கூட இவர்களுக்கு தகுதியில்லை.

மேடையில் பேசிய அதிமுக முன்னாள் எம்.பி தம்பிதுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: சென்னையில் 5-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை!

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பாட்டிலுக்கு பத்து ரூபாய் கொள்ளையடித்த பணத்தில்தான் திமுக முப்பெரும் விழாவை நடத்தியுள்ளது. அந்த பத்து ரூபாயை வழங்கியது கரூரில் உள்ள அமைச்சர். எடப்பாடி பழனிசாமி செல்லும் இடங்களில் மழை பெய்கிறது. வருண பகவான் விவசாயி மகனை வரவேற்கிறார்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நீட் தேர்வு, ஜிஎஸ்டி வந்ததற்கு திமுகவே காரணம். அவற்றை திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்திருந்த காங்கிரஸ் கட்சியே கொண்டு வந்தது. ஆனால், அதை தற்போது திமுகவே எதிர்க்கிறது. எனவே, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிச்சயம் அதிமுக வெற்றி பெறும். அதிமுக ஆட்சி வந்ததும் திமுக ஓட ஓட விரட்டப்படும். அதிமுகவுக்கு துரோகம் செய்தவர்கள், கட்சியை விட்டுச் சென்றவர்கள் மீண்டும் தலைதூக்க முடியாது என தம்பிதுரை ஆவேசமாக பேசினார்.

