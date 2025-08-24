சேலம்: தவெக தலைவர் விஜய்யின் மதுரை மாநாட்டுக்கு வந்திருந்த கூட்டத்தை சாதாரணமாக கருத வேண்டாம் என பெங்களூர் புகழேந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுக முன்னாள் நிர்வாகி பெங்களூர் புகழேந்தி நேற்று சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் தவெக விஜய் மாநாடு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டனர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “நான் விஜய் மீது விமர்சனங்கள் முன்வைக்க விரும்பவில்லை. அவருக்கு தெரிந்த அரசயிலை பேசி வருகிறார். சிலர் விஜய்க்கு என்ன அரசியல் தெரியும்? என விமர்சிக்கின்றனர். விஜய்யை அவ்வளவு அலட்சியமாக நினைக்க கூடாது. அந்த கூட்டத்தை பார்த்தால் அவருக்கு உள்ள ஆதரவு அதிகம் போல்தான் தெரிகிறது. என்.டி.ராமா ராவ் போன்ற தலைவர்கள் அரசியலுக்கு வந்த 7 மாதங்களில் முதலமைச்சர் பதிவியை பிடித்துள்ளனர். தமிழக அரசியலில் அந்த அளவுக்கு விஜய் மீதான எதிர்ப்பார்ப்பு உள்ளது. ஆனால், இந்த ஆதரவு மட்டுமே விஜய்க்கு போதாது.
அவர் திமுகவை குறை செல்லவது மட்டும்தான் அரசியல் என நினைக்கிறார். அவர் மக்களை சந்தித்து பேச வேண்டும். அவர் மட்டுமல்ல ஓபிஎஸ், சசிகலா போன்ற தலைவர்களும் மக்களை சந்தித்து பேச வேண்டும். நான் திமுகவுக்கு எதிராகவும், தவெகவுக்கு ஆதரவாகவும் பேசவில்லை. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் நடந்ததைதான் கூறுகிறேன். விஜய், பாஜகவுக்கு எதிராக பல கருத்துகளை தெரிவித்திருந்தார். இதை பாஜவுக்கு எதிராக ஒலிக்க தொடங்கியுள்ள அபாய மணியாக பார்க்கிறேன்” என்றார்.
இபிஎஸ்-ஐ முதல்வராக்குவோம் என்று அண்ணாமலை கூறியது தொடர்பாக கேள்விக்கு, “தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு மரியாதை உள்ளதோ? இல்லையோ. ஆனால், நிச்சயம் அண்ணாமலைக்கென ஒரு மதிப்பும், மரியாதை உள்ளது. அதை அவர் கெடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அன்று எடப்பாடி பழனிசாமியை தற்குறி என கூறிவிட்டு இப்போது அவரை முதலமைச்சராக்குவோம் என கூறுகிறார்” என்றார்.
தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து பேசிய அவர், “எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான கூட்டணி நிச்சயம் நான்காவது இடத்திற்கு செல்லும். விஜய் கூறியது போல் திமுக மற்றும் தவெகவுக்கு இடையேதான் வரும் 2026 தேர்தலில் போட்டி இருக்கும். எடப்பாடி பழனிசாமி நாதகவின் சீமானை விட கீழே வந்துவிடுவார்” எனக் கூறினார்.