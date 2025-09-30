ETV Bharat / state

'அது தகுதி இல்லாத இடம்னு' எங்களுக்கு அனுமதி மறுத்த போலீஸ்.. விஜய்க்கு மட்டும் ஏன் கொடுத்தது? - அதிமுக எம்பி இன்பதுரை!

கரூர் பிரச்சாரத்திற்கு விஜய் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வரவில்லை என்றால் கூட்டத்தை ஏன் ரத்து செய்யவில்லை? என அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை
அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 11:00 PM IST

திருநெல்வேலி: வேலுச்சாமிபுரம் பகுதி, கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஏற்ற இடம் இல்லை என தெரிவித்து அதிமுக கூட்டத்துக்கு அனுமதி மறுத்த காவல்துறை, விஜய்க்கு அனுமதி வழங்கியது ஏன்? என அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் இன்பதுரை இன்று (செப்.30) நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்தான மனுவை அளித்தார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், '' தாமிரபரணி - நம்பியாறு - கருமேனி ஆறு திட்டம் தொடங்கப்பட்ட பின்னரும் அதில் தண்ணீர் முறையாக வரவில்லை. பல இடங்களில் சட்டர்கள் பழுது ஏற்பட்டுள்ளது, பாலங்கள் சரி வேண்டியது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளோம். மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த பணியை விரைந்து செய்து கொடுப்பதாக உறுதி அளித்துள்ளார்.'' என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து, '' ராதாபுரம் தொகுதியில் குவாரிகளின் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. குவாரிகள் செயல்பட வேண்டும் என்றால் குளங்களில் தண்ணீர் இருக்கக்கூடாது என்பதை அங்கு உள்ளவர்கள் தெளிவாக பல்வேறு பணிகளை செய்து தண்ணீர் வரவிடாமல் தடுத்து வருகிறார்கள்.'' என்றார்.

'வேலுச்சாமிபுரம் தகுதி இல்லை என காவல்துறை எங்களுக்கு மறுத்தது'

மேலும், '' கரூர் சம்பவத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும். தமிழக அரசின் மீதும், காவல்துறை மீதும் இந்த விவகாரத்தில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன. இதன் காரணமாக இந்த வழக்கு சிபிஐ இடம் ஒப்படைக்கப்பட வேண்டும். வேலுச்சாமிபுரம் பகுதி, கூட்டம் நடத்துவதற்கு தகுதி இல்லாத இடம் என காவல் ஆய்வாளர் கடந்த ஜனவரி மாதம் அதிமுக பொதுக்கூட்டம் நடத்த மனு கேட்ட போது நிராகரித்து உத்தரவிட்டிருந்தார்.

வேலுச்சாமிபுரம் பகுதி குறுகிய இடம், அதில் கூட்டம் நடத்தினால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். கூட்டம் நடத்துவதற்கு ஏற்ற இடம் இல்லை என தெரிவித்து ஜனவரி மாதம் அனுமதி மறுத்த நிலையில், விஜய்க்கு கூட்டம் நடத்த செப்டம்பர் மாதம் எவ்வாறு அனுமதி வழங்கப்பட்டது? என்பது கேள்வியாக எழுந்துள்ளது.

நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் விவகாரத்தை சுட்டிக்காட்டி, விஜயை கைது செய்ய வேண்டும் என சமூக வலைதளத்தில் பலர் கூறி வருகின்றனர். அல்லு அர்ஜுன் விவகாரம் என்பது வேறு, விஜய் விவகாரம் என்பது வேறு. அல்லு அர்ஜுன் அறிவிக்கப்படாத இடத்திற்கு சென்று ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலின் போது உயிரிழப்பு ஏற்பட்டது. அதன் காரணமாகவே அவர் கைது செய்யப்பட்டார் ஆனால், விஜய் அனுமதி வாங்கி தான் கூட்டம் நடத்தியுள்ளார்.

கூட்டத்தை ஏன் ரத்து செய்யவில்லை?

விஜய் அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் சம்பவ இடத்திற்கு வரவில்லை என்பதை காவல்துறையினர் சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள். விஜய் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வரவில்லை என்றால் கூட்டத்தை ஏன் ரத்து செய்யவில்லை? தமிழகத்தில் பல டிஜிபிகள் இருப்பதால் காவல்துறையினருக்கு பல இடங்களில் இருந்து உத்தரவு வந்து கொண்டிருக்கிறது. எந்த உத்தரவை பின்பற்ற வேண்டும் என காவல்துறை அதிகாரிகள் குழம்பி போய் இருக்கிறார்கள். காவல்துறையில் நல்ல அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். அதிமுக ஆட்சியில் ஒரே நாளில் 2 லட்சம் பேர் கூடிய காஞ்சிபுரம் அத்திவரதர் நிகழ்விலும் காவல்துறை சிறந்த முறையில் பாதுகாப்பு வழங்கி எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் சிறப்பாக நிகழ்ச்சியை முடித்து கொடுத்தனர்.

தடியடி நடத்த உத்தரவு பிறப்பித்தது யார்?

விஜய் கூட்டம் நடத்தும் போது தடியடி நடத்த உத்தரவு பிறப்பித்தது யார்? மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? கூட்டத்திற்குள் ஆம்புலன்ஸ்கள் எதற்காக வந்தது? போன்ற கேள்விகள் எழுந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. விஜய் கூட்டத்தில் நடந்த பிரச்சினையில் சதி உள்ளது. நிர்வாகம் செய்யத் தெரியாதவர்கள் கையில் ஆட்சி இருப்பதால் தான் இது போன்ற பிரச்சினைகள் எழுகிறது.

'சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்'

கரூர் விஜய் பிரச்சார கூட்டத்தில் அரசியல் சதி இருப்பது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரிகிறது. அஜித் மரண விவகாரத்தை சிபிஐ இடம் அரசு உடனடியாக ஒப்படைத்ததைத் போன்று கரூர் விவகாரத்தையும் ஒப்படைக்க வேண்டும். அரசு இந்த விவகாரத்தை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்காவிட்டால், நீதிமன்ற விடுமுறை நாட்கள் முடிந்த பிறகு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் உடன் கலந்து பேசி சிபிஐ வழக்கை விசாரிப்பதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்'' என தெரிவித்தார்.

