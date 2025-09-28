மக்கள் மனங்களில் அரசியல் செய்யுங்கள்; பிணங்களின் மீது அல்ல - மா. சுப்பிரமணியன் கடும் தாக்கு
போலீசார் முழுமையான பாதுகாப்பு வழங்காததே கரூர் துயர சம்பவத்துக்கு காரணம் என குற்றம்சாட்டிய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் சரமாரியான கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார்.
Published : September 28, 2025 at 5:38 PM IST
சென்னை: கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தில் நிகழ்ந்த கூட்டநெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களை வைத்து எடப்பாடி பழனிசாமி அரசியல் செய்வதாக அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
கரூரில் நேற்று நடைபெற்ற விஜய் தலைமையிலான தவெக பிரச்சாரத்தில் திடீர் கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டு 40 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்திய நிலையில், போலீசார் முறையான துகாப்பு வழங்காததே உயிரிழப்புக்கு காரணம் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
இந்நிலையில், இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், “கரூர் சம்பவத்தில் தமிழ்நாடே துயரத்தில் இருக்க, பொறுப்புள்ள எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அதிலும் அரசியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அரசியல் பேசுவதற்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எத்தனையோ வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. பேரிடரிலுமா இப்படி அரசியல் செய்ய வேண்டும்? "
முந்தைய கூட்டங்களிலிருந்து ஆய்வு செய்த பிறகுதான், தவெக பிரச்சாரத்துக்கு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகளை காவல்துறை விதித்தது. ஆனால், அதை எதிர்த்து நீதிமன்றம் சென்று முறையிட்டார்கள் தவெகவினர். இந்த விஷயங்கள் எதையும் அறிந்து கொள்ளாமல், எடப்பாடி பழனிசாமி உளறி வருகிறார். நிபந்தனைகள் எதையும் தவெக பிரசாரத்தில் கடைப்பிடிக்கப்படவில்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால், அவர்கள் எல்லை மீறி நடக்க எதிர்க் கட்சித்தலைவரின் செயல்பாடுகளும் காரணமாக அமைந்துவிட்டது.
அவசரத்திற்கு ஆம்புலன்ஸ் வந்தால், அரசாங்கம் இடையூறு செய்கிறது என்று சொல்லி அங்கிருந்த தொண்டர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்தத் தமிழகத்திற்கும் தவறான மன ஓட்டத்தைப் புகுத்தியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. ’’ஆள் இல்லாமல் ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் ஓட்டுநரே நோயாளியாக அனுப்பப்படுவார்’’ என பழனிசாமி சொன்ன பிறகுதான் அவருடைய கூட்டங்களில் அடுத்தடுத்து ஆம்புலன்ஸ்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன. ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் தாக்கப்பட்டனர்.
அதற்கு பிறகுதான், தவெக கூட்டத்தில் ஆம்புலன்ஸ்கள் வந்தபோது அதை அனுமதிக்க மறுத்து, தாக்குதல் நடத்தினார்கள் தவெக தொண்டர்கள்.
காவல்துறை விதித்த நிபந்தனைகளை கடைப்பிடிக்காத காரணத்தால் நடந்த துரதிர்ஷ்டமான சம்பவம் இது. சம்பவம் நடந்த உடனேயே முதலமைச்சர் துரிதமாக களத்தில் இறங்கி நடவடிக்கை மேற்கொண்டார். துபாயிலிருந்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அவசரமாக தமிழ்நாடு திரும்பினார்.
தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சம்பவத்தை டிவியில் பார்த்துக் கொண்டிருந்த பழனிசாமியை போல் இல்லாமல், உடனே களத்தில் இறங்கிச் செயல்பட்டார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். ஆனால், பழனிசாமியோ சிறிது கூட மனசாட்சியே இல்லாமல் முதலமைச்சர் மீதும், காவல்துறை மீதும் பழி போடுகிறார். அனுமதி தராவிட்டால் அதிலும் அரசியல் செய்வது, அனுமதி அளித்தால் நிபந்தனைகளை மீறுவது, நிபந்தனைகளை மீறும் ரசிகர்களை ஊக்குவிப்பது என தவெக மோசமான அரசியலுக்கு மாறி வருகிறது. அதனை அதிமுக ஆதரிக்கிறது.
ஆளுங்கட்சி மீது பழி போடவும், அரசியல் செய்யவும் எந்தக் காரணமும் இல்லை என்றால் மக்களுடன் நின்று நல்ல அரசியலைச் செய்யுங்கள். மக்களின் மனங்களின் மீது அரசியல் செய்யுங்கள். பிணங்களின் மீது அல்ல. அரசியல் லாபத்திற்காக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஒருவர் வதந்தியைப் பரப்பும் நோக்கோடு பேசுவது தமிழ்நாடு இதுவரை பார்த்ததில்லை. எடப்பாடி பழனிசாமி பொறுப்பற்ற முறையில் மக்கள் மத்தியில் வதந்திகளையும் , கற்பனைக் கதைகளையும் பரப்புவது அரசியல் அநாகரிகம்” என மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.