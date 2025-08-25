திருச்சி: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்கவிருந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு அருகே ஆம்புலன்ஸ் வந்ததால் ஆத்திரமடைந்த தொண்டர்கள், அதனை வழிமறித்து திருப்பி அனுப்பிய சம்பவம் திருச்சியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுக பொதுக் கூட்டங்களில் திட்டமிட்டு தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸை விட்டு இடையூறு செய்தால், ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் நோயாளியாக மாறி ஆம்புலன்ஸில் செல்லும் நிலை ஏற்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் தேர்தல் பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர். இதன் ஒரு பகுதியாக, அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, ‘மக்களை காப்போம்; தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில் மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
துறையூரில் பரப்புரை:
அந்த வகையில், திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு சென்று அவர் மக்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன்படி, நேற்று (ஆக. 24) மண்ணச்சநல்லூர், துறையூர், முசிறி ஆகிய தொகுதிகளில் எடப்பாடி பழனிசாமி சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். இதில், மண்ணச்சநல்லூர் பகுதியில் பரப்புரை முடித்து துறையூருக்கு அவர் வந்து கொண்டிருந்தார். இதனால், அப்பகுதியில் அதிமுக தொண்டர்கள் பெருந்திரளாக கூடியிருந்தனர்.
ஆம்புலன்ஸ் வழிமறிப்பு:
அப்போது அவ்வழியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் ஒன்று வந்தது. ஆம்புலன்ஸை பார்த்ததும் ஆத்திரமடைந்த அதிமுக தொண்டர்கள், அதனை வழிமறித்தனர். பின்னர், ஆம்புலன்ஸ் கதவை திறந்து ஓட்டுநரை தாக்க முயன்றனர். தொடர்ந்து, ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தையும் கைகளால் தட்டி சேதப்படுத்தினர். இதனையடுத்து, பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார், தொண்டர்களிடமிருந்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை மீட்டு அனுப்பி வைத்தனர். இதனால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தில் லேசான காயமடைந்த 108 ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் செந்திலும், மருத்துவ உதவியாளர் ஹேமலதாவும் துறையூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதுகுறித்து ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுனர் செந்தில் கூறுகையில், “அதிமுக கூட்டத்தில் ஒருவர் மயக்கம் அடைந்ததாக வந்த தொலைபேசி தகவலையெடுத்து, அவரை காப்பாற்றுவதற்காக நாங்கள் சென்றோம்.
ஆனால், கூட்டத்தைக் கலைப்பதற்காக ஆம்புலன்ஸை கொண்டு வந்தாயா? எனக் கேட்டு, அதிமுக தொண்டர்கள் என்னை தாக்க முயன்றனர். தொடர்ந்து வாகனத்தில் இருந்து இறங்கும்படி கையைப் பிடித்து இழுத்தனர். இதனால், காயம் ஏற்பட்டு தற்போது சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது” என்றார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை:
முன்னதாக, கடந்த 18 ஆம் தேதி வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு பகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி பரப்புரைக்கு சென்ற போது, தனது ஒவ்வொரு பொதுக் கூட்டத்திலும் வேண்டுமென்றே ஆம்புலன்ஸை விட்டு தமிழக அரசு கலாட்டா செய்வதாகவும், இனி தான் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் ஆம்புலன்ஸ் வந்தால், ஆம்புலன்ஸ் ஒட்டுநர் நோயாளியாக மாறி அதே ஆம்புலன்ஸில் செல்லும் நிலை ஏற்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
எடப்பாடியின் பேச்சு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஆம்புலன்ஸை ஓட்டி வந்த ஓட்டுநர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், பொது ஊழியரை பணி செய்யவிடாமல் தடுப்பது, அவதூறாக பேசி மிரட்டல் விடுப்பது, உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளின் கீழ் அடையாளம் தெரியாத அதிமுக தொண்டர்கள் 5 பேர் மீது அணைக்கட்டு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தது குறிப்பிடத்தக்கது.