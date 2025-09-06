ETV Bharat / state

''செங்கோட்டையனை எப்போதும் பின்பற்றுவோம்'' - வேலூர் அதிமுகவினர் போஸ்டர் ஒட்டி ஆதரவு!

மாநகரின் முக்கிய சாலைகள், சந்திப்புகள், பேருந்து நிலையம் மற்றும் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. செங்கோட்டையனின் கருத்துக்கு வெளிப்படும் ஆதரவு, அரசியல் சூழ்நிலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் பேசப்படுகிறது.

செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர்கள்
செங்கோட்டையனுக்கு ஆதரவாக ஒட்டப்பட்ட போஸ்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 6, 2025 at 9:07 PM IST

வேலூர்: 'செங்கோட்டையனை எப்போதும் பின்பற்றுவோம்' என்ற வாசகங்களுடன் வேலூர் மாநகரம் முழுவதும் அதிமுகவினர் போஸ்டர்கள் ஒட்டியுள்ளனர்.

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்களை மீண்டும் சேர்க்க வலியுறுத்தி முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாள் கெடு விதித்தார். இதற்கு பதிலடியாக அதிமுக அமைப்புச் செயலாளர், ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருந்து செங்கோட்டையனை நீக்கி எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், செங்கோட்டையனின் ஈரோடு மாவட்ட ஆதரவாளர்கள் 7 பேரையும் கட்சி பொறுப்புகளில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கியுள்ளார்.

அதிமுகவின் தற்போதையச் சூழலில் செங்கோட்டையனின் இந்த கருத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும், தொண்டர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதை பாராட்டியும், அவருக்கு ஆதரவாக உங்களுக்கு துணை நிற்போம் என்கிற உறுதியையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் செங்கோட்டையனின் ஆதரவாளர்கள் சார்பில் வேலூர் மாநகரம் முழுவதும் போஸ்டர்கள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

மாநகரின் முக்கிய சாலைகள், சந்திப்புகள், பேருந்து நிலையம், சந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. மேலும் செங்கோட்டையனின் கருத்துக்கு வெளிப்படும் இந்த பொதுமக்கள் ஆதரவு, எதிர்கால அரசியல் சூழ்நிலையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.

மேலும், 'செங்கோட்டையன் மட்டுமே நம் நம்பிக்கை', 'தொண்டர்களின் குரல் – செங்கோட்டையன்' போன்ற வாசகங்களும் போஸ்டரில் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் மூலம் செங்கோட்டையனுக்கு தொண்டர்கள் அளிக்கும் மரியாதையும், உறுதியான ஆதரவும் அதிகம் இருப்பதையே காட்டுகிறது.

மாநகரம் முழுவதும் அதிமுகவினர் போஸ்டர்கள்
மாநகரம் முழுவதும் அதிமுகவினர் போஸ்டர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வேலூர் நகரை சேர்ந்த தொண்டர் முருகேசன் கூறுகையில், “எங்களின் மனதில் இருந்ததை செங்கோட்டையன் வெளிப்படையாக சொன்னார். எப்போதும் தொண்டர்களின் நலனையே முன்னிறுத்தி பேசுபவர் அவர். அதனால் நாங்கள் அவருக்கு நம்பிக்கை வைத்து துணை நிற்கிறோம்.” என்று கூறியுள்ளார்.

காதேரிப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த தொண்டர் ராஜேந்திரன் கூறும்போது, “இன்று அதிமுகவுக்கு தொண்டர்களின் குரல் தேவையான நேரம். அதை வெளிப்படையாக சொல்ல துணிந்தவர் செங்கோட்டையன் தான். அவர், சொன்ன கருத்தை நாங்கள் முழுமையாக ஏற்றுக் கொள்கிறோம். தொண்டர்களின் மனதைப் புரிந்து கொள்ளும் தலைவரை எப்போதும் பின்பற்றுவோம்.” என்றார்.

வேலூர் புதிய பேருந்து நிலையம் பகுதியை சேர்ந்த தொண்டர் ரேணுகாதேவி கூறும்போது, “செங்கோட்டையன் தொண்டர்களை மட்டுமல்ல, சாதாரண மக்களையும் மதிக்கும் தன்மை கொண்டவர். அவர், எதை சொன்னாலும் உண்மை இருக்கும். அந்த உண்மையினை மக்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அவருக்கு எப்போதும் ஆதரவு தருவோம்.” என்றார்.

காட்டுப்பாடு பகுதியை சேர்ந்த இளைஞர் பாண்டியன் கூறும்போது, “இன்று போஸ்டர் ஒட்டுவது மட்டுமல்ல. மக்கள் மத்தியில் செங்கோட்டையனின் கருத்தை பரப்பும் பொறுப்பையும் நாங்களே எடுத்துக் கொண்டுள்ளோம். தொண்டர்கள் எங்கு இருந்தாலும், அவருக்கு ஆதரவு தருவார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.” என்று கூறினார்.

