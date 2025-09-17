ETV Bharat / state

அமித் ஷாவை இதற்காகதான் சந்தித்தேன் - எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம்

டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்தது ஏன்? என்பது குறித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

அமித் ஷாவிடம் கோரிக்கை கடிதம் கொடுக்கும் இபிஎஸ்
அமித் ஷாவிடம் கோரிக்கை கடிதம் கொடுக்கும் இபிஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைநகர் டெல்லிக்கு நேற்று திடீர் பயணம் மேற்கொண்டார். அவருடன் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி உள்ளிட்ட அதிமுக மூத்த தலைவர்களும் டெல்லி சென்றிருந்தனர்.

அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை கட்சியில் மீண்டும் இணைக்க வேண்டும் என்று கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான செங்கோட்டையன் அண்மையில் வலியுறுத்தியிருந்தார். அத்துடன் தமது இந்த கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அவர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 10 நாள்கள் கெடுவும் விதித்திருந்தார். இந்த கெடு நேற்றுடன் (செப்.16) முடிவடைந்த நிவையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த டெல்லிப் பயணம் தமிழக அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது.

இந்த நிலையில், தமது டெல்லி பயணத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்றிரவு சந்தித்து பேசினார். சுமார் 20 நிமிடங்கள் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பு குறித்து அரசியல் அரங்கில் பல்வேறு யூகங்கள் நிலவி வந்த நிலையில், அமித் ஷாவுடனான தமது சந்திப்பு குறி்தது எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில்,"இந்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவர்களை தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் கழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு நேற்று சந்தித்து, தேச விடுதலைக்காக பாடுபட்ட பசும்பொன் ஐயா உ. முத்துராமலிங்கத் தேவர் அவர்களுக்கு இந்தியத் திருநாட்டின் உயரிய விருதான பாரத ரத்னா வழங்கிட வேண்டும் என்று அதிமுக சார்பிவ் கடிதம் வழங்கி வலியுறுத்தினேன்" என்று எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக அவர், குடியரசு துணைத் தலைவராக அண்மையில் பொறுப்பேற்றுள்ள சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை டெல்லியில் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

இதனிடையே, சென்னையில் அதிமுக சார்பில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற அண்ணா பிறந்தநாள் விழா கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்திருந்தார்.

முக்கியமாக, "அதிமுகவின் 4 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு பாஜக பெரிய அளவில் உதவி செய்துள்ளதாகவும், பெரும்பான்மை இருந்தும்கூட அதிமுகவின் ஆட்சியை கபளீகரம் செய்ய பல்வேறு நபர்கள் முயற்சி செய்ததாகவும் அப்போது அவர் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியிருந்தார்.

இவற்றை எல்லாம் கடந்து அதிமுக ஆட்சி புரிந்ததற்கு பாஜக பெருமளவில் உதவி செய்ததாகவும் கூறிய எடப்பாடி, துரோகம் செய்தவர்களை யார் சொன்னாலும் ஒருபோதும் மீண்டும் கட்சியில் இணைக்கமாட்டோம். அதற்காக என்ன விலை கொடுக்க வேண்டுமானாலும் கொடுக்க தயாராக உள்ளோம் என்றும், தன்மானம் தான் முக்கியம்" எனவும் கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

