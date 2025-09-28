கரூர் துயர சம்பவத்துக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சீமான் இரங்கல்!
தவெக கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் நேர்ந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 28, 2025 at 10:48 AM IST
சென்னை: தவெக பரப்புரை கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரங்கல் தெரித்துள்ளார்.
கரூரில் நேற்று இரவு நடைபெற்ற தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். 50க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்து வருகிறார்கள். இந்நிலையில் இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரங்கல்
இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், “கரூரில் நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மக்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சம்பவம் பற்றி அறிந்தவுடன் மிகுந்த வேதனைக்குள்ளானேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு அரசு உரிய சிகிச்சை அளித்து காப்பாற்ற வேண்டும். அவர்களுக்கு அரசு நிவாரண உதவி வழங்க வேண்டும். இந்த சம்பவத்திற்கான காரணம் குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை. ஆகையால் பாதுகாப்பு குறைபாட்டால் இது நடந்ததா? என்பதற்கு தற்போது பதிலளிக்க முடியாது” என்றார்.
சீமான் இரங்கல்
தொடர்ந்து தருமபுரி வள்ளலார் திடலில் நடைபெற்ற ‘மலைகளின் மாநாட்டில்’ உரையாற்றிய நாதக தலைவர் சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய சீமான், “கரூர் சம்பவம் எதிர்பாராமல் நடந்த விபத்து. திட்டமிட்டு யாரும் செய்யவில்லை. உயிரிழந்தவரின் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கு ஆறாத ரணம் இருக்கும். அதற்காக நான் வருந்துகிறேன். நம்மை விட அதிக மனவேதனையில் தவெக தலைவர் விஜய் இருப்பார். இறந்தவர்களுக்கு என் கண்ணீர் வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன்” என்றார்.
கவிஞர் வைரமுத்து இரங்கல்
அதேபோல், தஞ்சையில் ’வள்ளுவர் மறை வைரமுத்து உரை’ என்ற தலைப்பில் எம்.பி முரசொலி தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட கவிஞர் வைரமுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், “கரூரில் விஜய் பரப்புரை கூட்டத்தில் நசுங்கி உயிரிழந்த மக்களின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் அனைவரும் நல்லபடியாக மீண்டு வர வேண்டும். இது மிக துக்கமான நிகழ்வு. இதுபோன்ற எதிர்பாராத துயர சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலேயே எங்கும் நிகழ கூடாது. இந்த சம்பவத்திற்கான காரணம் யார் என்பது இரண்டாம் பட்சம். இனி எதிர்காலத்தில் கூட்டங்கள் நடத்துவது யாராக இருந்தாலும் உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டு தான் கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் பாடமாக அமையட்டும்” என்றார்.