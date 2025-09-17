ETV Bharat / state

அமித்ஷாவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு; முகத்தை மூடியபடி திரும்பியதால் அதிமுகவில் சலசலப்பு!

எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பல்வேறு பொதுப் பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும், குறிப்பாக முத்துராமலிங்க தேவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

முகத்தை மூடியபடி வெளியே வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி
September 17, 2025

சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்புக்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி முகத்தை மூடியபடி திரும்பியதால் அதிமுகவில் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழ்நாடு எதிர்க்கட்சி தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று டெல்லியில் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தார். சுமார் ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பில் அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி பிரச்சனை குறித்து பேசப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

குறிப்பாக கட்சிக்கு துரோகம் இழைத்து வெளியேறியவர்களை மீண்டும் ஒருபோதும் இணைக்க முடியாது என்ற நிலைப்பாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி பின்வாங்காமல் உள்ளார். ஆகவே இந்த சந்திப்பில் செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்தும், கட்சியிலிருந்து பிரிந்து சென்ற அதிருப்தி தலைவர்களை மீண்டும் இணைப்பதற்கான எண்ணத்தில், தான் இல்லை என்பதையும் அமித்ஷாவிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி எடுத்துக் கூறியதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வியூகங்கள் குறித்தும் பாஜக-அதிமுக கூட்டாக தேர்தல் பரப்புரையை மேற்கொள்வது குறித்தும், அதிமுகவின் சுயமான முடிவுகளில் மாற்றுக் கட்சியினர் (தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகள்) கருத்து சொல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்கிற அறிவுறுத்தலை பாஜகவின் தேசிய தலைமை வழங்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாகவும் பேசப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதேபோல எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பல்வேறு பொதுப்பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும், குறிப்பாக முத்துராமலிங்க தேவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என்றும் அமித்ஷாவிடம் கோரிக்கை மனு வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சந்திப்பின் போது அதிமுகவின் முக்கிய நிர்வாகிகள் எஸ்.பி. வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், கே.பி.முன்னுசாமி, தம்பிதுரை ஆகியோர் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.

ஒரு மணி நேரம் நடைபெற்ற அமித்ஷா உடனான சந்திப்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி சுமார் 20 நிமிடங்கள் அமித்ஷாவுடன் தனியாக பேசியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்நிலையில் அமித்ஷாவை சந்தித்து விட்டு வெளியே வந்த எடப்பாடி பழனிசாமி முகத்தை மூடியபடி இருந்தது கட்சியினர் மத்தியில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நேற்றைய தினம் சென்னையில் அதிமுக சார்பில் நடைபெற்ற அண்ணா பிறந்தநாள் விழா கூட்டத்தில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை பகிர்ந்து இருந்தார். அதன்படி, அதிமுகவின் 4 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு பாஜக பெரிய அளவில் உதவி செய்து உள்ளதாகவும், பெரும்பான்மை இருந்தும் கூட அதிமுகவின் ஆட்சியை கபளீகரம் செய்ய பல்வேறு நபர்கள் முயற்சி செய்ததாகவும், இவற்றை எல்லாம் கடந்து அதுமுக ஆட்சி புரிந்ததற்கு பாஜக பெருமளவில் உதவி செய்ததாகவும் கூறிய எடப்பாடி, துரோகம் செய்தவர்களை யார் சொன்னாலும் ஒருபோதும் மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க மாட்டோம். அதற்காக என்ன விலை கொடுக்க வேண்டுமானாலும் கொடுக்க தயாராக இருப்போம் என்றும், தன்மானம் தான் முக்கியம் எனவும் கூறினார்.

முன்னதாக அதிமுகவின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கப்பட்ட அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் டெல்லி சென்று அமித்ஷாவை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பில் செங்கோட்டையன் தரப்பில் அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன? என்பதை அமித்ஷாவிடம் கூறியதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.

மேலும் அதிமுகவில் இருந்து பிறிந்து சென்ற சசிகலா, ஓ பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன் மற்றும் செங்கோட்டையன் ஆகியோர் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்ற சக்திகள் மீண்டும் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டுமே எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை தமிழ்நாட்டிற்கு மீண்டும் கொண்டு வர முடியும் என்று அவர்களது கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக நேற்றைய தினம் செய்தியாளர்களை சந்தித்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் பிரிந்து சென்ற தலைவர்கள் இணையவில்லை என்றால் தொண்டர்கள் இணைந்து இயக்கத்தை காப்பாற்றுவார்கள் என்றும், தான் செங்கோட்டையினிடம் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் சசிகலா, டிடிவி தினகரன், செங்கோட்டையன் மற்றும் நான் அனைவரும் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்று கூறி தெளிந்த நீரில் கல்லை போட்டுள்ளார்.

இதற்கிடையே எடப்பட்டியின் கருத்துக்கள் "சாத்தான் வேதம் ஊதுவது போல் உள்ளதாகவும்", அதிமுக ஆட்சியை பாஜக காப்பாற்றவில்லை என்றும், தன்மானம் தான் முக்கியம் என கூறும் எடப்பாடி பழனிசாமி டெல்லிக்கு சென்று ஆதரவு தேட வேண்டிய அவசியம் என்ன? என்று சமீபத்தில் பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய அமமுக பொதுச்செயளாலர் டி.டி.வி தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அமித்ஷா உடனான எடப்பாடியின் சந்திப்பு குறித்து பேசிய மூத்த பத்திரிகையாளர் பிரியன், ''எடப்பாடி பழனிசாமியின் தொடர் நடவடிக்கை அவருடைய பலவீனத்தை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது. ஒற்றுமைக்கு குரல் கொடுத்த செங்கோட்டையனை பாஜகவினர் அழைத்து பேசியது எடப்பாடிக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எடப்பாடி பழனிசாமி தனக்கு சேரக்கூடிய கூட்டங்கள் அனைத்தும் ஓட்டுக்களாக மாறும் என்றும் நம்பிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் பலவீனமாக உள்ளார் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பிரிந்து சென்றவர்களை சேர்த்துக் கொள்ளாவிட்டால் தமிழ்நாட்டில் தென்மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பலவீனம் தொடரும்.

தமிழ்நாட்டில் கூட்டணியை பலப்படுத்த வேண்டும் என்ற நிலையில் உள்ள பாஜக, அதிமுகவில் பிரிந்தவர்களை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று எடப்பாடியிடம் அழுத்தம் தராது. காரணம் அதிமுகவின் உட்கட்சி பூசலில் தலையிட்டால் கூட்டணியில் சிக்கல் ஏற்ப்படும் என்ற எண்ணம் பாஜகவிற்கு உள்ளது'' என்று மூத்த பத்திரிகையாளர் பிரியன் தெரிவித்தார்.

AIADMK GENERAL SECRETARYEPS MET AMIT SHAHஅமித்ஷா எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்புஅதிமுக உட்கட்சி பூசல்EDAPPADI K PALANISWAMI

