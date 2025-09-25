சென்னையில் டி.டி.வி.தினகரனை சந்தித்தேனா? செங்கோட்டையன் விளக்கம்!
அதிமுக ஒருங்கிணைப்பு பணிக்காக யார் என்னிடத்தில் பேசினார்கள் என்பதை வெளியிட முடியாது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 25, 2025 at 12:18 PM IST
ஈரோடு: அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரனை நேரில் சந்தித்ததாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் அதனை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் மறுத்துள்ளார்.
அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரனை, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் சந்தித்ததாக கூறப்படும் நிலையில், இது குறித்து செங்கோட்டையன் விளக்கம் அளித்துள்ளார். சென்னையிலிருந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் திரும்பிய அவர் இன்று (செப்.25) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “சொந்த வேலைக்காகவும், மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் எனது மனைவியை சந்திப்பதற்காகவே சென்னைக்கு சென்றேன். சென்னை சென்று எனது சொந்த வேலையைப் பார்த்து விட்டு இன்று வீடு திரும்பியுள்ளேன். இதில், அரசியல்ரீதியாக யாரையும் சந்திக்கவில்லை. இது தொடர்பாக தவறான செய்தி வெளிவந்துள்ளது.
என்னை பொருத்தவரை அதிமுக இயக்கம் வலிமை பெற வேண்டும், அனைவரும் ஒருங்கிணைய வேண்டும் என்ற நோக்கம் மட்டும் தான் எனக்கு இருக்கிறது. எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதாவின் கனவை நிறைவேற்றுவதற்கு பல்வேறு தியாகங்களை செய்து, தொண்டர்கள் உயிர்மூச்சாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அதிமுகவை வலிமைப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு தான் அன்று எனது கருத்தை தெரிவித்தேன். எனவே, நேற்றைய தினம் நான் யாரையும் சந்திக்கவில்லை. அரசியல்ரீதியாக யாரிடத்திலும் நான் பேசவில்லை என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறேன். நல்லது நடக்கும் என நம்புகிறேன்" என்றார்.
தொடர்ந்து, பேசிய அவர், "கட்சியின் ஒருங்கிணைப்புப் பணிக்காக பல்வேறு நண்பர்கள் என்னிடம் பேசுகிறார்கள். ஒருமித்த கருத்துக்கள் அவர்கள் மனதில் இருக்கிறது. யார் என்னிடத்தில் பேசினார்கள் என்பதை கூற முடியாது. இன்று வரை நான் கூறிய கருத்திற்கு யாரும் மறுப்பு தெரிவிக்காமல் இருப்பது, அனைவரது மனதிலும் ஒருங்கிணைந்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது” என்று செங்கோட்டையன் கூறினார்.
முன்னதாக, அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அனைவரையும் மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என கட்சி பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், அக்கட்சியின் எம்எல்ஏவுமான கே.ஏ.செங்கோட்டையன் 10 நாள் கெடு விதித்திருந்தார். இதற்கு பதிலடியாக எடப்பாடி பழனிசாமி, அதிமுகவில் செங்கோட்டையன் வகித்து வந்த அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் அவரை நீக்கி அதிரடியாக உத்தரவிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, டெல்லி சென்ற செங்கோட்டையன் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்ட பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களை சந்தித்தார். மேலும், அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இணைவார்கள் எனவும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.