சுதந்திர தின விழாவில் மத்திய அரசை புகழ்ந்து தள்ளிய செங்கோட்டையன் - பாஜகவில் இணைகிறாரா? - EX MINISTER SENGOTTAIYAN SPEECH

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரான செங்கோட்டையன் பாஜக அரசை புகழ்ந்து பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரங்களின் கவனத்தை பெற்றிருக்கிறது.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன்
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 15, 2025 at 1:39 PM IST

ஈரோடு: பல மதத்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒற்றுமை உணர்வோடு சேர்ந்து வாழ்வதற்கு ஏற்ற வகையில் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கறியிருப்பது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

நாடு முழுவதும் 79-வது சுதந்திர தினவிழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. பவானிசாகர் தொகுதியின் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அ. பண்ணாரியின் அலுவலகத்தில் தேசிய கொடியேற்றி வைத்த அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், அங்கு வந்திருந்த கட்சித் தொண்டர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் மத்திய அரசை புகழ்ந்து பேசினார்., அப்போது அவர் “இந்திய நாடானது, மதம் மொழிக்கு அப்பாற்பட்டு அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து மற்ற நாடுகளுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறது.

இந்திய நாட்டை பொருத்தவரை, இங்கு வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் முழுமையான பாதுகாப்பு அளிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, தனிமனித சுதந்திரம் பேணி காக்கப்படுகிறது. நாட்டின் எல்லைகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தி இங்கு வாழ்கின்ற ஒவ்வொருவக்கும் நாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் என்ற உணர்வை மத்திய அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது. அதற்கேற்றாற்போல் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

குறிப்பாக, இந்தியா உலகளவில் அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட நாடுகளில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இருப்பினும் இங்கு பல மதத்தவர்கள் ஒன்றிணைந்து ஒற்றுமை உணர்வோடு வாழ்கின்றனர். அதற்கு ஏற்றாற்போல் அரசும் செயல்பட்டு வருகிறது," என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "உதாரணத்திற்கு, கொரோனா காலத்தை திரும்பி பார்த்தோமானால், அனைவருமே வியந்து பாராட்டும் அளவிற்கு அனைத்து மக்களுக்கும் பாரபட்சமின்றி, உயிர் காக்கும் சிகிச்சைகளுக்கு தேவையான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்து கொடுத்தது.

இவ்வாறு தேசம் வலிமையோடு இருப்பதற்கும், இங்குள்ள மக்களின் சுதந்திரத்தை பேணி காக்கும் வகையிலும் தொழில், கல்வி, வேலை வாய்ப்பு போன்றவற்றை மக்களுக்கு சிறந்த முறையில் அளிக்கும் வகையிலும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நாட்டில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம்" என்று செங்கோட்டையன் மத்திய அரசை புகழ்ந்து பேசினார்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் இருவருக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே மோதல் போக்கு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை எதிர்கொள்வது தொடர்பாக இபிஎஸ் கூட்டம் கூட்டியபோது அதில் செங்கோட்டையன் கலந்துகொள்ளவில்லை.

இதனால் இபிஎஸ்ஸுக்கும் செங்கோட்டையனுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டிருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து அந்த சம்பவம் நடந்த ஒருசில நாட்களுக்குப் பிறகு இருவரும் ஒற்றுமையாக இருப்பதாக இபிஎஸ் பேட்டியளித்தார்.

இருந்தாலும் செங்கோட்டையன் தனக்கு செய்த உதவிகளை இபிஎஸ் மறந்துவிட்டு அவருக்கு எதிராக செயல்படுவதாக சொல்லப்படும் நிலையில், செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து பாஜகவில் இணையப்போவதாக கடந்த சில வாரங்களாக பேச்சுகள் அடிபட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், கொடியேற்ற விழாவில் அவர் மத்திய அரசை புகழ்ந்து பேசியிருப்பது தமிழக அரசியலில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

