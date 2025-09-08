ஹரித்துவார் செல்வதாக கூறிவிட்டு டெல்லி சென்றிருக்கும் செங்கோட்டையன்! அடுத்தகட்ட நகர்வு என்னவாக இருக்கும்?
டெல்லிக்கு மீண்டும் வரும்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை செங்கோட்டை சந்திக்கவிருப்பதாக தகவல்கள் கசிகின்றன.
Published : September 8, 2025 at 2:11 PM IST
டெல்லி: ஹரித்துவாருக்கு ராமரை தரிசிக்க செல்வதாக கூறிவிட்டு டெல்லிக்கு சென்றிருக்கும் செங்கோட்டையன், இது ஆன்மிக பயணம் மட்டுமே என்று அங்கு பத்திரிகையாளரிடம் கூறியுள்ளார்.
அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களை மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க, அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளருக்கு 10 நாட்கள் கெடு விதித்த செங்கோட்டையனை அடுத்த நாளே கட்சியின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கி சில தினங்களுக்கு முன் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி.
"தன்னை கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கியது குறித்து வேதனை இல்லை எனவும், தனது மனதுக்கு பட்டதையே கூறியதாகவும், தன்னை கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கியதால் யாருக்கு பாதிப்பு என்பதற்கு காலம் பதில் சொல்லும் என்றும் செங்கோட்டையன் கூறியிருந்தார்.
செங்கோட்டையன் மீது எடுக்கப்பட்ட இந்த நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்து, அவருடைய ஆதரவாளர்கள் பலர் கட்சியிலிருந்து விலகி வருகின்றனர். இந்நிலையில், "மனநிம்மதியைத் தேடி ஹரித்துவாரில் உள்ள ராமர் கோயிலுக்கு செல்கிறேன்" என்று இன்று காலை கோவையில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பின்போது தெரிவித்திருந்தார் செங்கோட்டையன்.
அவரிடம் அங்கு பாஜக தலைவர்களை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதா? என செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "இல்லை எனவும், வேறு யாரையும் பார்க்கும் நிலையில் இல்லை" என்றும் பதிலளித்தார். இருப்பினும், "ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்கிறது," எனவும் கூறியிருந்தார்.
இந்நிலையில், ஹரித்துவாருக்குச் செல்வதாக கூறிவிட்டு கோவையிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்ற செங்கோட்டையன், டெல்லிக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு பத்திரிகையாளர்கள் அவரை சூழ்ந்து, டெல்லியில் தலைவர்களை சந்திக்கப் போகிறீர்களா? என கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, தான் ஹரித்துவாருக்கு செல்வதாகவும், இது ஆன்மிக பயணம் மட்டுமே என்பதையும் மீண்டும் தெளிவுபடுத்தினார்.
ஹரித்துவார் சென்றுவிட்டு, மீண்டும் டெல்லிக்கு வரும்போது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோரை சந்திக்கவிருப்பதாக தகவல்கள் கசிகிறதே? என்று பத்திரிகையாளர் கேட்டதற்கு, "மீண்டும் ராமரை தரிசிக்க செல்கிறேன்; சென்றுவிட்டு வந்தபிறகு அடுத்தகட்ட தகவலை தெரிவிக்கிறேன்" எனவும் கூறினார்.
இதனால் செங்கோட்டையனின் இப்பயணம் ஆன்மிகம் சார்ந்தது மட்டுமா? அல்லது ஆன்மிகத்துடன் அரசியலும் இருக்கிறதா? என்பதற்கு விரைவில் பதில் கிடைக்கும் என்று தமிழக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் நடவடிக்கைக்கு முன், ஏற்கெனவே செங்கோட்டையன் டெல்லிக்குச் சென்று பாஜகவின் முக்கிய தலைவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து, அதிமுகவில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் குறித்து பேசியிருப்பதாக கூறியிருந்தார். அதுமட்டுமல்லாமல், தன்னை போலவே வேறு சிலரும் டெல்லிக்குச் சென்று பாஜக தலைவர்களை சந்தித்திருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
பாஜக அறிவுறுத்தல்களின்படிதான் செங்கோட்டையன் இதுபோன்று நடந்துகொள்வதாக, அதிமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் தரப்பில் ஏற்கெனவே குற்றம்சாட்டப்பட்டு வருகிறது. இநத நிலையில் செங்கோட்டையனின் இந்தப் பயணம் அதை உறுதிபடுத்துவதாக பார்க்கப்படுகிறது.