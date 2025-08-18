திருவண்ணாமலை: தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் குடியரசு துணைத் தலைவராவதற்கு திமுக எம்.பிக்கள் கட்சி பேதமின்றி ஆதரவளிக்க வேண்டும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
’மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதுவரை திருப்பத்தூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்ட அவர் நேற்று திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு சென்றார். அதனை தொடர்ந்து இன்று அவர் அண்ணாமலையார் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
இதையடுத்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி சார்பில் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்து அவர், "இது ஒரு நற்செய்தி. தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருவர் குடியரசு துணைத் தலைவரானால் அது தமிழ்நாடுக்கு பெருமை. சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எனது வாழ்த்துகள். கட்சி பேதமின்றி திமுக எம்.பிக்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் குடியரசு துணைத் தலைவராவதற்து தங்களது ஆதரவை தெரிவிக்க வேண்டும் என அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என்றார்.
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் யார்?
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் டெல்லியில் நேற்று (ஆக.17) நடைபெற்ற பாஜக நாடாளுமன்ற குழுக் கூட்டத்தில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக பாஜக மூத்த தலைவரும், மகாராஷ்டிரா மாநில ஆளுநருமான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் அறிவிக்கப்பட்டார்.
சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக பாஜக தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். கோவை தொகுதியில் இருந்து இரண்டு முறை மக்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இவர், ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்துடன் நெருக்கிய தொடர்பில் இருப்பவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருப்பூரை பூர்வீகமாக கொண்ட சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன், குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படும்பட்சத்தில் இந்த உயர்ந்த பதவிக்கு தமிழ்நாட்டில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மூன்றாவது நபர் என்ற பெருமையை அவர் பெறுவார். இதற்கு முன் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன், ஆர்.வெங்கட்ராமன் ஆகியோர் தமிழ்நாட்டில் இருந்து குடியரசு துணைத் தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.