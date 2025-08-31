ETV Bharat / state

திமுக ஆட்சியில் எல்லா துறைகளிலும் ஊழல்: காட்டமாக விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா போன்ற சக்திவாய்ந்த தலைவர்களின் ஆசியால்தான் அதிமுக வசம் இளைஞர்கள் ஈர்க்கப்பட்டதாக எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 31, 2025 at 7:55 AM IST

சென்னை: திமுக ஆட்சியில் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் நிலவுவதாகவும், திமுக அரசு மீது மக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளதாகவும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, ‘மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்’ என்ற பெயரில் பிரச்சார பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதனையொட்டி, அதிமுக இளைஞர் மற்றும் இளம்பெண்கள் பாசறை ஆலோசனைக் கூட்டம் சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று (ஆக.30) நடைபெற்றது.

கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, “நான் 20 வயதில் அதிமுகவில் இணைந்து படிப்படியாக முன்னேறி வந்துள்ளேன். அதிமுக ஒரு ஜனநாயக இயக்கம். இந்த ஜனநாயக இயக்கத்தின் தலைமைக்கு விசுவாசமாக இருந்தால்தான், உச்சக்கட்ட பதவிக்கு வர முடியும். வாழ்க்கையில் வெற்றி, தோல்வி என மாறி மாறி வரும். ஒருபோதும் தோல்வியை கண்டு துவண்டுவிடக் கூடாது.

முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா போன்ற சக்தி வாய்ந்த தலைவர்களின் ஆசியால்தான், அதிமுக எத்தனையோ சோதனைகளையும், தடைகளையும் தாண்டி இளைஞர்களால் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளது. எந்த கட்சிக்கும் இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வந்தது கிடையாது. அத்தனை சோதனைகளையும் சுக்குநூறாக உடைத்து அதிமுக வலிமையான இயக்கம் என்பதை நிரூபித்துள்ளது.

அதிமுக ஆட்சியின் சாதனைகளையும், திமுக ஆட்சியின் தவறுகளையும் தைரியமாக பேச வேண்டும். அதுவே, நமக்கு வெற்றியை தேடித் தரும். நமது ஆட்சியில் சாதனைகள் நடந்தன. ஆனால், திமுக ஆட்சியில் வெற்று விளம்பரங்கள் மட்டுமே இருக்கின்றன. அதிகமான கல்வி நிலையங்களை திறந்தது அதிமுக ஆட்சியில்தான். நமது ஆட்சியில் போடப்பட்ட திட்டங்களால் திறக்கப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் தான், இளைஞர்களுக்கு அதிக வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

இவை அனைத்தையும் நாம் மக்களிடம் எடுத்துக் கூற வேண்டும். அதிமுக ஆட்சியின் போது அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைவாசி, மின்கட்டணத்தையும், தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் விலைவாசி, மின் கட்டணத்தையும் ஒப்பிட்டு நீங்கள் (அதிமுக தொண்டர்கள்) மக்களுக்கு விளக்கிக் கூற வேண்டும். திமுகவை போல அதிமுகவில் வாரிசு அரசியல் கிடையாது. இவர்களின் ஆட்சியில் அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் உள்ளதால் மக்கள் மத்தியில் திமுக அரசு மீது கடும் அதிருப்தியும், எதிர்ப்பு உணர்வும் உள்ளது. திமுகவில் குடும்ப ஆதிக்கமும், அதிகார மையமும் அதிகமாகியுள்ளது. திமுக என்பது ஸ்டாலினின் குடும்ப கட்சி. ஆனால், அதிமுக அவ்வாறு இல்லை” எனக் கூறினார்.

