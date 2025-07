ETV Bharat / state

"பொய்க்கான நோபல் பரிசை ஸ்டாலினுக்கு வழங்கலாம்" எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்! - EDAPPADI PALANISWAMI

எடப்பாடி பழனிசாமி ( @EPSTamilNad )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 18, 2025 at 9:10 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 10:18 AM IST 2 Min Read

Last Updated : July 18, 2025 at 10:18 AM IST